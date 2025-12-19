יום שישי, 19.12.2025 שעה 08:08
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2613-275523דטרויט פיסטונס
70%2221-237820ניו יורק ניקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
59%2424-257922בוסטון סלטיקס
57%2642-266823טורונטו ראפטורס
55%2581-263022מיאמי היט
54%2828-284224אטלנטה הוקס
54%2791-282424קליבלנד קאבלירס
48%2432-245921אורלנדו מג'יק
45%2653-259022שיקגו בולס
38%2820-269524מילווקי באקס
35%2687-265323שארלוט הורנטס
27%2551-242522ברוקלין נטס
22%2758-254623אינדיאנה פייסרס
14%2640-235821וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2229-256321אוקלהומה ת'אנדר
82%2560-278222דנבר נאגטס
71%2467-248121לוס אנג'לס לייקרס
70%2241-244420יוסטון רוקטס
70%2288-238620סן אנטוניו ספרס
65%2659-274623מינסוטה טימברוולבס
55%2505-253122פיניקס סאנס
50%2687-275024גולדן סטייט ווריורס
43%2654-261423ממפיס גריזליס
42%2773-269624דאלאס מאבריקס
41%2778-267722יוטה ג'אז
36%2684-261922פורטלנד בלייזרס
27%2686-245222סקרמנטו קינגס
25%2949-274524ניו אורלינס פליקנס
17%2662-251123לוס אנג'לס קליפרס

9 נקודות לוולף, ברוקלין נכנעה 106:95 למיאמי

אחרי ההצגה מול מילווקי, הנטס חזרו להפסיד וירדו למאזן 19:7. הישראלי הוריד 5 ריבאונדים ומסר 2 אסיסטים ב-20 דקות מהספסל. בן שרף לא נכלל בסגל

|
דני וולף עם הכדור (רויטרס)
דני וולף עם הכדור (רויטרס)

ליגת ה-NBA חזרה לפעילות אחרי הגביע וכך גם ברוקלין ודני וולף, שאחרי ההצגה מול מילווקי, הפסידו הלילה (בין חמישי לשישי) 106:95 בביתם למיאמי, שניצחה אחרי רצף של חמישה הפסדים. בן שרף נותר בקבוצת הג’י ליג של הקבוצה ולא לקח חלק בהתמודדות. מבחינתו של וולף, הוא עלה ל-20 דקות מהספסל, קלע 9 נקודות (4 מ-11 מהשדה, 1 מ-4 משלוש), הוריד 5 כדורים חוזרים, מסר 2 אסיסטים, רשם 3 איבודי כדור, 2 חטיפות ומדד פלוס מינוס של -5.

הנטס שירדו למאזן 19:7 העונה, שמרו על משחק צמוד לאורך כל המשחק, כשההפרש השיא עמד על 12 בלבד לזכות ההיט. עוד זווית ישראלית: במהלך המשחק הודלקו נרות חנוכה והושמעו שירים יהודיים וישראלים, כחלק מהפנינג שנערך בברקלייס סנטר. מי שהוביל את ברוקלין היה מייקל פורטר ג'וניור עם 28 נקודות. ניק קלקסטון הוסיף דאבל דאבל של 16 נקודות ו-12 כדורים חוזרים, בעוד ייגור דיומין קלע 14 נקודות. 

בצד השני, נורמן פאוול הוביל את מיאמי עם 24 נקודות, כולל סל משוגע מהחצי על הבאזר של המחצית. קליל וור הוסיף דאבל דאבל של 22 ו-12 ריבאונדים, חאימה חאקז ג'וניור קלע 19 נקודות ובאם אדבאיו הוסיף 8 נקודות ו-17 ריבאונדים. הנטס יארחו בין ראשון לשני את טורונטו ראפטורס, ונקווה שבן שרף יחזור לסגל במשחק הזה.

