אושר במכבי: ניצחנו את הקבוצה החמה ביורוליג

רצף הניצחונות של מכבי תל אביב גדל אמש (חמישי) לארבעה לאחר שעודד קטש וחניכיו גברו 82:85 ולנסיה בערב שהביא עמו מספר ציוני דרך. הצהובים חזרו לאחרונה לשחק בישראל לראשונה מאז ה-5.10.2023 וכשהעונה הקבוצה שוב נבנתה מחדש, הגיעו לשחקנים, כמו בכל קשר רומנטי, החוויות הראשונות המרגשות שישנן בכל תחילת קשר. נגד וילרבאן היה זה ניצחון הבית הראשון בהיכל שהיה גם למעשה המשחק שסיפק את המינימום הנדרש כדי שיהיה אפשר לומר שמדובר ברצף, ואתמול לראשונה הייתה גם הפעם הראשונה מאז מרץ 2024 שקבוצתו של עודד קטש השלימה ניצחון כפול בשבוע משחקים כפול.

"ניצחנו קבוצה עם רצף ניצחונות שהייתה הקבוצה הכי חמה ביורוליג", אמרו בסביבת הקבוצה לאחר שוולנסיה החזיקה ברצף הניצחונות הארוך ביותר במפעל, ‘תואר' שערב המחזור ה-16 היה שייך בכלל לפנרבחצ'ה, שספרה שישה ניצחונות רצופים. בשלישי בלילה, ולנסיה תפסה את קדמת הבמה עם חמישה ניצחונות רצופים. יתרה מכך, ההתקפה של פדרו מרטינז היא הטובה במפעל העונה. "היינו יותר טובים לאורך רוב המשחק", הוסיפו במכבי, שם ראו כיצד חניכיו של קטש עצרו את ולנסיה על 73 נקודות באמצע הרביעי ו-82 בסך הכל בסופו של דבר. עדיין היה מדובר בסך נקודות נמוך מהממוצע של הכתומים עד עכשיו.

קבוצתו של קטש הייתה מוכנה מאוד ליריבתה וככל שהמשחק התקדם כך הדבר הפך ברור יותר ויותר, רק שבדומה למשחק מול דובאי 48 שעות קודם לכן, היריבה הצליחה לחזור, אך אם בשלישי דובאי הצליחה להשוות והמילה האחרונה הייתה של מכבי, הרי שהפעם ולנסיה התקרבה עד לכדי מרחק נגיעה מהארכה, אך הזריקות מעבר לקשת לא נכנסו והצהובים יצאו עם ידם על העליונה. "עשינו את זה קשה, איבדנו ריכוז וזה לא צריך לקרות", הודו בקבוצה, אך גם היו בטוחים: "הניצחון הגיע לנו".

ג'יילן הורד חוגג עם האוהדים (אורן בן חקון)

הצהובים דיברו על המאמץ הקבוצתי שהיה בליל אמש כאשר הקבוצה קלעה 85 נקודות על 14 אסיסטים בערב שבו חניכיו של קטש קלעו רק שבע שלשות. במועדון כמובן שהחמיאו לכוכב הערב – איפה לונדברג, כמו גם לקליעות של לוני ווקר. לצד השניים הצהובים נהנו גם מערב נהדר של ג'ימי קלארק, טי ג'יי ליף וג'יילן הורד. אושיי בריסט פתח את המשחק טוב והצליח גם להשפיע בצד ההגנתי.

שני משחקים ב-48 שעות, שני ניצחונות שהיו לאחר קאמבק של היריבה, אך אם תשאלו את אנשי הקבוצה הרי שהם ימשיכו לומר את שאמרו בימים האחרונים: "שיהיה מכוער אבל שננצח, זה מה שחשוב. אנחנו סופרים ניצחונות וכרגע חסרים לנו ניצחונות. עשינו צעד בחזרה שלנו ליורוליג". בתום 17 מחזורים, רצף הניצחונות של קבוצתו של קטש עומד על ארבעה וזהו הרצף הארוך ביותר ביורוליג כרגע, רצף אותו מכבי תל אביב חולקת עם ברצלונה, שתארח הערב את באסקוניה.

עודד קטש (רדאד ג'בארה)

לוני ווקר אמר לאחר המשחק: "זה מרגיש נהדר לנצח כמה משחקים. אני חושב שאנחנו רק מתחילים, אנחנו מוצאים את הנישה שלנו ומתחילים להבין מה אנחנו מסוגלים לעשות. יש לנו שחקן חדש מצוין, ‘איפה’ שמשחק נהדר והוא אחד המנהיגים של הקבוצה ואנחנו ממשיכים להרים את עצמנו אבל אנחנו לא יכולים להיות גבוה מדי או נמוך מדי, אנחנו צריכים להמשיך כך ולהתקדם הלאה".

אתם אחת הקבוצות החמות כעת ביורוליג ואתם רחוקים רק שני ניצחונות מהעשירייה הראשונה נכון לעכשיו. אם היינו אומרים לך את זה לפני מספר שבועות, היית קורא לנו משוגעים?

”לעולם לא. אתם מבינים מה אנחנו מנסים לעשות כאן, זה לוקח זמן, אנחנו צריכים להישאר בהווה ולא לתת למאזן שלנו להגדיר אותנו. כשהעונה התחילה אנשים חשבו שאנחנו אחת הקבוצות הגרועות יותר, אבל אני יודע למה אנחנו מסוגלים ויש לנו עוד הרבה מה להראות ועוד הרבה לתת. אתמול לא שיחקנו אפילו את המשחק הכי טוב שלנו וניצחנו, כך שלדעתי זה מדבר בעד עצמו".

לוני ווקר בטירוף (רועי כפיר)

שבוע המשחקים הכפול הראשון שמסתיים עם ניצחון כפול, ג'ימי קלארק נתן משחק נהדר, איפה לונדברג עם משחק מצוין והמון ניסיון, אתה יכול להרחיב על השניים?

"ג'ימי ממשיך לצמוח בכל יום ויום. אני מדבר איתו כל הזמן על האתלטיות שלו ועל היכולת שלו להיות אגרסיבי יותר. כשהוא על הפרקט איתי, בתשע מתוך עשר פעמים העזרה בהגנה לא מגיעה מהשחקן ששומר עליי כי שחקני ההגנה צמודים אליי, כך שכשיש לו את ההזדמנות להיות אגרסיבי והוא עושה את מה שהוא עושה. כשהוא מגיע לדברים שלו הוא בלתי עציר, הוא יעיל וסופר אתלט. איפה הוא עוד מנהיג וטרן עבורנו, הוא תמיד מדבר ותמיד מלמד אותנו דברים חשובים נוספים שצריך לעשות".

ג'ימי קלארק הוסיף: "ידענו באיזה פוזיציה אנחנו נמצאים וכקבוצה ועם הסגנון שלנו ידענו שאנחנו טובים יותר מזה, אז פשוט ניסינו לעשות את מה שאנחנו עושים על הפרקט – לשחק בהגנה עם אנרגיה וביחד ואני מרגיש שזה מה שעזר לנו בארבעת הניצחונות הללו".

ג'ימי קלארק חוגג (רדאד ג'בארה)

שיחקתם נגד קבוצת ההתקפה הכי טובה במפעל ובמשך שלבים נרחבים של המשחק עצרתם אותם, איך עשיתם זאת?

"הקרדיט מגיע למאמנים, הם הכינו אותנו למשחק, ראינו וידאו ישר אחרי המשחק, וראינו גם הבוקר ולפני המשחק כך שהקרדיט להם, הם אמרו לנו מה לעשות ומה תוכנית המשחק ויצאנו והוצאנו אותה היטב לפועל".

אתם סיימתם את שבוע המשחקים הכפול כשאתם במרחק שני ניצחונות נכון לעכשיו מהכניסה לעשירייה. אם היינו אומרים לך את זה לפני שבועיים, מה היית חושב?

"עבורי באופן אישי אני חושב שתמיד חייבים להאמין, אנחנו ידענו שאנחנו קבוצה טובה יותר והרגשנו שאנחנו בטופ 3-5 של היורוליג ושפשוט ייקח זמן עד שנגיע לשם, זה מסע ארוך ותהליך שצריכים לשמור על האמונה האחד בשני ובמאמנים שלנו ולדעתי זה יביא אותנו לטופ".

מה מביא "איפה" לונדברג לקבוצה?

"הוא גארד וטרן, האנרגיה שלו ואיך שהוא משפיע על המשחק בהתקפה זה נהדר. הוא משחק נהדר בהגנה ובנוסף הוא מנהיג מאוד ווקאלי וזה עזר לנו המון גם כן עם הניסיון שלו. זה מה שעזר לנו במשחקים".

איפה לונדברג עם הכדור (רדאד ג'בארה)

אושיי בריסט השפיע המון על המשחק בדברים שלא רואים רק בסטטיסטיקה.

"הוא משפיע על המשחק בכל כך הרבה דרכים עם ריבאונדים בהתקפה ובהגנה, מקפיד להישאר בנתיבי המסירה ופשוט משפיע על השחקנים כשהם מנסים לקלוע והוא לוחם בהגנה, אז עצם זה שיש בחור כזה שיכול לעשות דברים בשני צידי המגרש זה נהדר עבורנו, מגיע לו קרדיט".