סוף תקופה: יו"ר אליצור נתניה עוזב אחרי 8 שנים

בצל עזיבת המנהל המקצועי עידן אבשלום, גם אבידן נגר שעמד בראש המועדון כמעט עשור הודיע על פרידה: "נאלץ לעזוב את המקום שהוא בית, תמיד אשאר אוהד"

אבידן נגר (שחר גרוס)
יושב ראש אליצור נתניה, אבידן נגר, הודיע על עזיבתו את התפקיד, אחרי שמונה שנים כיושב ראש המועדון. בהודעה אומר נגר שהוא הוזז הצידה למעשה. נראה כי הקבוצה עוברת טלטלה רצינית וזאת אחרי שבתחילת השבוע הודיע המועדון על עזיבתו של המנהל המקצועי בשש השנים האחרונות, עידן אבשלום. 

בהודעת העזיבה שלו כתב נגר: "‏אוהדי אליצור נתניה היקרים, היום אני נאלץ לעזוב את תפקידי כיו”ר המועדון, ולסגור פרק משמעותי מאוד בחיי, שמונה שנים של עשייה בהתנדבות מלאה, מתוך אהבה אמיתית למקום שבו גדלתי, למועדון שהוא הרבה יותר מקבוצה בשבילי, הוא בית.

אליצור נתניה מלווה אותי מאז שאני זוכר את עצמי. מהימים כאוהד צעיר ביציעי אולם ישורון, דרך השנים כשחקן במחלקת הנוער, ועד הזכות הגדולה להיות שותף מרכזי בבניית הארנה החדשה ובהובלת המועדון מהכיסא האחראי ביותר שיש. לאורך השנים ידענו רגעים מרגשים, הישגים חשובים, וגם לא מעט אתגרים. תמיד הייתי שם, מול העירייה, מול הספונסרים, מול המוסדות, וברגעים הקשים באמת, כאלה שלא תמיד רואים מהיציע".

נגר המשיך: "דווקא בתקופה מקצועית לא פשוטה, חשוב לי לומר בצורה הברורה ביותר: אני נאלץ לעזוב, אבל אינני נוטש. אליצור נתניה היא קבוצה בבעלות עירונית, וכעת היא עוברת תהליך של שינוי והתחדשות. לניהול המועדון נכנסים אנשים בעלי יכולות כלכליות וניהוליות, מתוך מטרה לחזק את המערכת ולאפשר לקבוצה להמשיך ולהתקדם. ההחלטה התקבלה מתוך אחריות ודאגה אמיתית לעתיד אליצור נתניה.

זהו צעד שנעשה מתוך אהבה עמוקה למועדון, ולא מתוך בריחה מהמצב. לעיתים דווקא ברגעים המורכבים ביותר נדרשות החלטות קשות, כאלה שנועדו לאפשר למועדון לצאת מחוזק. כעת הגיע גם הזמן שלי להתפנות מעט לחיים האישיים למשפחה, לילדים ולעשייה העסקית. בידיעה שאליצור נתניה ממשיכה קדימה, עם יציבות, בסיס חזק ועתיד שאפשר להאמין בו.

אני גאה על הדרך שעברנו יחד,  על הרגעים המרגשים, המאבקים, על הניצחונות ועל החיבור העמוק שנוצר ביני לבין המועדון והקהילה המדהימה שסביבו. אליצור נתניה הייתה ותמיד תישאר חלק ממני. אני מאחל הצלחה גדולה לצוות, לשחקנים ולמי שמוביל את המועדון מכאן. ובעיקר לכם, האוהדים, הלב הפועם של הקבוצה. תודה על האמון, האהבה והדרך המשותפת. אשאר תמיד אוהד שרוף של אליצור נתניה!".

