נאפולי גברה 0:2 על מילאן ועלתה לגמר

בזמן שהליגה האיטלקית תשוב בסוף השבוע הקרוב, ארבע קבוצות: אינטר, בולוניה, נאפולי ומילאן ישלימו את מחזור המשחקים הקרוב במועד אחר, שכן הן נמצאות בערב הסעודית כחלק מגביע הסופר קאפ. הערב (חמישי), נאפולי גברה 0:2 על מילאן והבטיחה את מקומה בגמר.

האלופה פתחה בצורה טובה יותר וסיכנה את השער כבר אחרי דקה וחצי, כשאליף אלמאס פספס את המסגרת של מייק מניאן. מחזיקת המפעל הגיבה בהתאם עם ניסיון של אלכסיס סלמאקרס, אך גם זה הלך החוצה. לבסוף, התכולים מצאו את הרשת בזכות טעות בהגנת הרוסונרי, כשרסמוס הוילון ברח לקוני דה וינטר, שלח כדור רוחב, נעזר בנגיעה לא טובה של מניאן ודויד נרס הקדים את סטרהיניה פבלוביץ’ כדי לכבוש מול שער ריק.

הלחץ מצד קבוצתו של אנטוניו קונטה רק התגבר לאחר הגול שכבשה, כשאמיר רחמני סחט הצלה גדולה מהשוער הצרפתי, רגע לפני שהמבשל בשער הראשון כבש את השני מזווית קשה אחרי מסירה אדירה של לאונרדו ספינאצולה, במה שהבטיח את המקום של הפרטנופיי בגמר. מחר, ייערך המשחק המקביל של אינטר מול בולוניה, כשרק אז ידעו התכולים את מי הם יפגשו בגמר.