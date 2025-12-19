יום שישי, 19.12.2025 שעה 06:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

סגל חסר מאוד לבני ריינה מול הפועל תל אביב

בקבוצה לא השלימו עם הירידה והאדיה ניסה לדרבן את השחקנים: "אם נחבר 2-3 ניצחונות הכל פתוח". גנאים ואלקסה פיץ' ייעדרו מול הפועל מחר ב-15:00

|
מוחמד שכר לאחר ההרחקה (חג'אג' רחאל)
מוחמד שכר לאחר ההרחקה (חג'אג' רחאל)

בבני ריינה עוד לא השלימו עם העובדה שהקבוצה בדרך חזרה לליגה הלאומית אחרי 3 שנים. לשם כך, המאמן האדם האדיה ניסה גם אתמול באספת הקבוצה לעודד את השחקנים, ולדבר על כך ששום דבר לא גמור. האדיה אמר כי אם הקבוצה תשחק יחד ותחבר שניים-שלושה ניצחונות, אז הכל פתוח. יחד עם זאת, בקבוצה מבינים שיהיה קשה מאד לשרוד ולאסוף נקודות, בטח במשחק מחר (שבת, 15:00) מול הפועל ת”א.

ריינה תגיע להתמודדות עם סגל חסר מאוד. מוחמד שכר, שספג אדום מול סכנין, הורחק לשני משחקים, כשהראשון היה בשבוע שעבר מול מכבי חיפה והשני מחר מול הפועל ת"א. איהב גנאים ספג צהוב חמישי וגם הוא יהיה בחוץ, כשגם הבלם אלקסה פיץ' מורחק וייעדר גם הוא. מי שעשוי לחזור לסגל אחרי מספר משחקים בחוץ הוא עיאד חבשי.

אדהם האדיה (חגאדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

איאד חלאילי התאושש מהפציעה מול מכבי חיפה, כשהשוער הוותיק גד עמוס ימשיך לשבת על ספסל המחליפים לטובת ליאור גליקיך. אנטוניו ספר טרם שב לארץ ונראה שהפציעה הארוכה שלו תרמה להתדרדרות הקבוצה בטבלה. הבעלים סעיד בסול הגיע לאימון אתמול ולא שוחח עם השחקנים.

ההרכב המשוער: ליאור גליקיך, איאד חלאילי, ג'וניור פיוס, מילאדין סטיבאנוביץ', עבדאאל ג'אבר, עמנואל בנדה, סער פדידה, עילי אלמקייס, זה טורבו, אוסו קוובנה ואסיל כנאני.

