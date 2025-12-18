עם גול בהארכה: בילבאו עלתה שלב בגביע הספרדי

שלב 32 האחרונות בגביע הספרדי המשיך הערב (חמישי) וסיפק לנו הפתעה מהליגה השנייה, כאשר בורגוס המשיכה לשמינית הגמר של המפעל אחרי שהדיחה את חטאפה מהליגה הראשונה עם 1:3. כמו כן, אתלטיקו בילבאו התקשתה מאוד מול קורנסה מהליגה השלישית, אך השיגה לבסוף 0:1 שהספיק לה בהארכה. בנוסף, גם בטיס תמשיך במפעל בזכות 0:2 על ריאל מורסיה.

קורנסה – אתלטיק בילבאו 1:0

הבאסקים סבלו מאוד מול היריבה הצנועה במגרש בוצי שלא קל להזיז בו כדור. כמות הבעיטות למסגרת הייתה נמוכה והחבורה של ארנסטו ואלוורדה נקלעה להארכה כאמור, לאחר ש-90 הדקות הסתיימו בתיקו אפס. בדקה השנייה של תוספת הזמן בחצי הראשון של ההארכה, מיקל חאורחיסר הרשית מהאוויר והעלה את האורחת לשלב הבא.

בורגוס – חטאפה 1:3

אלכס סאנקריס העלה את הקבוצה מלה ליגה ליתרון בדקה ה-32, אך המארחת מצפון ספרד שהשוותה מפנדל מוצלח של דויד גונסאלס כבר על סף השריקה למחצית, גם הצליחה להפוך את התוצאה עד לניצחון המרשים – בזכות צמד של איניגו קורדובה (57’, 73’) שהכריע. בורחה מיוראל אגב, אף החמיץ פנדל בדקה ה-75, כזה שיכול היה לצמק ואולי לעזור לקבוצת החוץ.

ריאל מורסיה – בטיס 2:0

האנדלוסים לא התקשו מידי וצלחו את המשימה בדרך לשמינית הגמר. בדקה ה-30, קוצ'ו הרננדס הקולומביאני העלה את האורחת ליתרון מהנקודה הלבנה. בהמשך, שער עצמי של השוער דייגו פיניירו הכפיל את התוצאה עבור הבטיקוס (85’) ולוח התוצאות לא השתנה עד לשריקה האחרונה.