"מכבדים, אבל ההחלטה פוגעת בעבודה שלנו"

אחרי דיון בבית המשפט הגבוה לצדק, שלישיית השופטים קבעה בצו ביניים שעל המשטרה לאפשר לאוהדי הפועל תל אביב להיכנס עם החולצה המדוברת למשחקים ושאין לאסור על כך, זאת עד להכרעה המלאה בנושא. בינתיים, במשטרה הוציאו את התגובה שלהם להחלטה של בג”ץ.

במשטרה רשמו: “משטרת ישראל מכבדת את החלטת בית המשפט ותפעל ליישמה. יחד עם זאת, נבהיר כי המשטרה ובראשה מפכ״ל המשטרה עומדים על כך, שהכיתוב שבבסיס העתירה מעודד את הציבור שלא לציית לשוטרים, ובכך פוגע בעבודת המשטרה ומעלה חשש ממשי להפרות סדר חמורות ופגיעה בשלום הציבור”.

עוד נכתב: “החלטת בית המשפט מחייבת את כלל הצדדים, אבל אין בה כדי להצדיק את מעשיהם של אוהדי כדורגל, שבוחרים להגיע למגרשים ובמודע להמשיך ולעלוב בשוטרים מתוך רצון לייצר אי-סדר בסביבה של חברה נורמטיבית ולהפוך את אירועי הספורט לזירה של מחאות ועימותים הפוגעים בציבור הנורמטיבי, המבקש לקחת חלק באירועי ספורט מהנים”.

מפקד מחוז ת"א, חיים סרגרוף (אורן בן חקון)

במשטרה המשיכו: “יודגש ויובהר, כי משטרת ישראל לא תאפשר לשום גורם באשר הוא לנצל את החלטת בית המשפט לצרכיו ליצירת פרובוקציות וליצירת אווירה אלימה ולעומתית בתוך המגרשים ונפעל בהתאם לחוק תוך מימוש כלל סמכויות המשטרה”.

לסיום: “זאת ועוד, יודגש, כי לא נאפשר המשך פגיעה בשוטרים, שעושים רבות למען שמירה על שלומם וביטחונם של רבבות האוהדים הנורמטיביים שמגיעים למגרשים. משטרת ישראל תמשיך לפעול בכלל האמצעים למען הבטחת שלומם של האוהדים הנורמטיביים המגיעים למגרשי הכדורגל במטרה ליהנות מאירוע ספורט ותפעל בנחישות נגד אלה אשר מפירים את הסדר בניגוד לחוק ובאמצעות פגיעה בשוטרים ובעבודתם החיונית”.