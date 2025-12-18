שחקני עבר ואוהדי מכבי הדליקו נרות עם מני לוי

כמידי שנה אוהדי מכבי ת"א הגיעו הערב (חמישי) לביתו של מני לוי, במנהג שהפך למסורת בשנים האחרונות, להדליק את נר חמישי של חנוכה ביחד עם מני ומשפחתו. בין היתר כיבדו את המעמד שחקני העבר ענבר מוספי, גבי לסרי ויקיר שינה, כמו גם דמויות נוספות כמו ניר לוין, בועז רימון, רמי לוי והאווירון אלון מזרחי.

דליה לוי, אמו של מני, סיפרה כי "זה משמח שהאוהדים מגיעים כל שנה ונותן למשפחה כח". שחקן העבר יקיר שינה גם התייחס למעמד המרגש: "זאת פעם ראשונה שלי פה, ראיתי את מני ואתה רואה אדם בריא רק שהוא לא יכול לדבר. אני כשחקן במכבי גדלתי על מני כששיחקנו באותו תפקיד, וידעתי שאני אעלה לבוגרים אצטרך להתמודד איתו על ההרכב.

“אני מבטיח להגיע בכל שנה ומאוד התרגשתי לראות את הקהל שלא שוכח את הדברים האמיתיים בחיים", סיכם שחקן העבר. האוהדים הגיעו כדי לשיר למני שירים ולשמחו אותו וגם מאמן קבוצת הוותיקים של מכבי ת"א, גבי לסרי, דיבר: "כל שנה אני מתרגש לבוא ולראות אותו, גם אני הייתי מספר 12 ומגן ימני, מני לקח לי את המספר והתפקיד".