יום חמישי, 18.12.2025 שעה 21:09
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

בבג"ץ קבעו: לאפשר חולצות עד הכרעת הנושא

אחרי הדיון, שלישיית השופטים קבעה כי על המשטרה לאפשר לאוהדי הפועל ת"א להגיע עם החולצה המדוברת בצו ביניים, וזאת עד להכרעה של בית המשפט בנושא

|
החולצה שעליה הדיון (אורן בן חקון)
החולצה שעליה הדיון (אורן בן חקון)

אחרי הדיון שנערך מוקדם יותר היום (חמישי) בבג”ץ, השופטים קבעו שלמשטרה אין סמכות למנוע את לבישת החולצות של אוהדי הפועל תל אביב ואין להוציא אוהדים שלובשים אותה, ואף לא לבדוק בכניסה ליציעים מי לובש את החולצה ומי לא, זאת עם צו איסור ביניים עד להכרעה בנושא.

כזכור, אוהדי הפועל תל אביב הגיעו למשחק עם חולצה ועליה איקס על הלוגו של משטרת ישראל, דבר שבמשטרה לא אהבו והחליטו להוציא אוהדים מהיציעים בגלל זה, דבר שלטענת האוהדים פגעה בחופש הביטוי, ועל כן זה הגיע לבית המשפט הגבוה לצדק.

על החולצה יש שלושה לוגואים, של מכבי תל אביב, של משטרת ישראל ושל ארגון כך, כאשר על שלושת הלוגואים מופיע איקס גדול ורשום גם על החולצה “נגד החלאות”. ה”השראה” של אוהדי הפועל היא למשפט ACAB, שפירושו “כל השוטרים הם חלאות”.

השופטים בדיון (אורן בן חקון)השופטים בדיון (אורן בן חקון)

החלטת השופטים דפנה ברק ארז, יחיאל כשר ורות רונן

“נקודת המוצא לדיון שהתקיים בפנינו היא החשיבות הנודעת למניעת אלימות במגרשי הספורט. אף אין חולק על חשיבות תפקידה של המשטרה בהקשר זה בהתאם לסמכויות המוקנות לה בדין. כמו כן, ניצב לנגד עינינו, כמו גם לנגד עיני המשיבים, מעמדו הרם של חופש הביטוי, גם באירועי הספורט”.

“מבלי לגרוע מכך, בנושא שעמד במרכז הדיון ושבו טרם הוצגה עמדה מלאה מטעם משיבי המדינה, ראינו לתת צו על-תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא תחדל משטרת ישראל ממניעת כניסתם של אוהדים לאירועי ספורט בשל תוכן מחאתי או ביקורתי המופיע על פרטי לבוש”.

מפקד מחוז ת"א חיים סרגרוף (אורן בן חקון)מפקד מחוז ת"א חיים סרגרוף (אורן בן חקון)

“בשים לב לנכונותם של המשיבים להוסיף ולבחון את מדיניותם בשבועות הקרובים, תצהיר התשובה יוגש עד ליום .4.1.2026. לעת הזו ראינו אף ליתן צו ביניים אשר אוסר על המשטרה למנוע כניסת אוהדים למגרשים כאשר הם לובשים את החולצה שעניינה עמד ביסוד הגשת העתירה. למותר לציין כי אין במתן צו הביניים כדי למנוע מן המשטרה לפעול במסגרת הדין לצורך מילוי תפקידיה”.

“ניתן בזאת צו על תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא תחדל משטרת ישראל ממניעת כניסתם של אוהדים לאירועי ספורט בשל תוכן מחאתי או ביקורתי המופיע על פרטי לבוש. תצהיר התשובה יוגש עד ליום .4.1.2026”.

עו"ד בעז בן צור ועודד פלר (אורן בן חקון)עו"ד בעז בן צור ועודד פלר (אורן בן חקון)

התגובה של האגודה לזכויות האזרח

“בית המשפט קיבל היום את ההחלטה המתבקשת והורה למשטרה לאפשר כניסת אוהדים למגרשים עם חולצות מחאה, כבר מהמשחק ביום שבת הקרוב. במקביל, המשטרה תבחן את מדיניותה בעניין חולצות המחאה ותודיע לבית המשפט האם היא חוזרת בה מהמדיניות הפסולה שננקטת בחוסר סמכות”. 

“יש לקוות שלאחר מופע ההתפתלויות המביך של המשטרה בבג״ץ הערב והתנהלותה המבזה והבלתי חוקית במגרשים, היא תתעשת. נמשיך לעמוד לצד חופש הביטוי והמחאה בכל מקום”.

