מסי יפגוש את ימאל: נקבע התאריך ל'פיינליסימה'

אופ"א וההתאחדות הדרום אמריקאית אישרו רשמית: הקרב הענק בין אלופת אירופה, ספרד, לאלופת דרום אמריקה, ארגנטינה, ייערך ב-27 במרץ 2026. ההתמודדות היוקרתית, המפגישה בין שתי המעצמות ששולטות בכדורגל העולמי, תתקיים באצטדיון "לוסייל" בדוחה שבקטאר, בו התקיים גמר גביע העולם ב-2022.

עבור הנבחרת הספרדית, שמונהגת על ידי ילד הפלא לאמין ימאל, מדובר בהופעה היסטורית ראשונה במעמד, בעוד שארגנטינה תנסה להגן על התואר בו זכתה בהתמודדות הקודמת. הטורניר, שבעבר נקרא "גביע ארטמיו פרנקי", התקיים פעמיים בלבד במתכונת הישנה: צרפת הניפה את הגביע ב-1985 וארגנטינה עשתה זאת ב-1993.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

לאחר הפסקה ארוכה, המפעל חזר לחיים ב-2022 כ’פיינליסימה’, כאשר האלביסלסטה הביסו את איטליה 0:3 בוומבלי. כעת, ליאו מסי וחבריו מגיעים כאלופי העולם המכהנים וכמי שמחזיקים בשניים מתוך שלושת התארים שחולקו עד היום במפעל.

מנגד, "לה רוחה" מגיעה למפגש בשיא כוחה. ספרד, אלופת אירופה המכהנת, עקפה לאחרונה את ארגנטינה בדירוג פיפ"א והיא ניצבת כעת במקום הראשון בעולם. המפגש האחרון בין השתיים נערך במשחק ידידות במרץ 2018, אז הספרדים הביסו את ארגנטינה 1:6 מהדהד. שמונה שנים לאחר מכן, הן ייפגשו שוב - הפעם על תואר רשמי.