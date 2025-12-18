יום חמישי, 18.12.2025 שעה 14:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

התגובה המוקדמת של משטרת ישראל לבג"ץ

המשטרה הגישה בקשה לפרק זמן של שבועיים לצורך בחינה כוללת ומבקשת לדחות את הבקשה למתן צו ביניים שיאפשר כניסת קהל עם החולצות. הדיון נדחה ל-16:00

|
השוטרים מחוץ לבלומפילד (שחר גרוס)
השוטרים מחוץ לבלומפילד (שחר גרוס)

משטרת ישראל הגישה תגובה מקדמית לבג"ץ בעתירות שהגישו אוהדי הפועל תל אביב נגד האיסור על כניסתם למשחקי כדורגל כשהם לובשים חולצות עם מסרים ביקורתיים כלפי המשטרה, קבוצה יריבה או תנועה גזענית. בתגובה מבקשת המשטרה מבית המשפט פרק זמן של שבועיים לצורך בחינה כוללת של המדיניות, ומבקשת בשלב זה לדחות את הבקשה למתן צו ביניים שיאפשר את כניסת האוהדים עם החולצות כבר במשחק הקרוב. הדיון עצמו יתקיים היום ב-16:00 במקום ב-14:00.

לפי עמדת המשטרה, העתירות הוגשו על רקע הסלמה משמעותית באירועי האלימות במגרשי הכדורגל בחודשים האחרונים, שהגיעה לשיאה בביטול הדרבי התל אביבי בין הפועל למכבי תל אביב. באותו אירוע נפצעו 29 בני אדם, ובימים האחרונים הוגשו כתבי אישום נגד 24 חברים מארגון האוהדים "אולטראס" של הפועל תל אביב, בגין עבירות אלימות חמורות, ובהן החזקת נשק, שימוש פחזני באש וקשירת קשר לפשע.

בעקבות האירועים, החליטו מפקדי המשטרה בדרג המחוזי והארצי לאסור על כניסת אוהדים הלובשים את החולצות נשוא העתירות, מתוך חשש כי לבישתן על ידי קהל רב, על רקע המתח הקיים, עלולה להוות פרובוקציה שתוביל להסלמה, לאירועי אלימות ולפגיעה בסדר הציבורי. המשטרה מדגישה כי ההחלטה התקבלה על בסיס הערכות מבצעיות וסקירות מודיעיניות, וכי מדובר באמצעי מידתי שנועד למנוע תרחיש חמור יותר, כולל ביטול משחקים.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

עם זאת, בתגובה מציינת המדינה כי לאחר בחינה נוספת, לרבות בהתייעצות עם מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, הוחלט שיש מקום לבדיקה רחבה של מדיניות המשטרה בנושא. לטענת המשיבה, לוחות הזמנים הקצרים שנקבעו בהחלטת בית המשפט לא אפשרו השלמת בחינה מעמיקה של כלל ההיבטים, ובהם האיזון בין חופש הביטוי לבין שמירה על שלום הציבור. לכן מבקשת המשטרה פרק זמן של שבועיים, שבמהלכו תיבחן יעילות ההחלטה, השלכותיה והחלופות האפשריות.

באשר לבקשה למתן צו ביניים, עמדת המשטרה נחרצת: בשלב זה אין מקום לשנות את המצב הקיים. לטענת הגורמים המקצועיים, קיים חשש ממשי כי התרת כניסת אוהדים עם החולצות כבר כעת תוביל לפגיעה חמורה בסדר הציבורי ובשלום הציבור. המשטרה אף מציינת כי בידי מפקדי המחוז והאגף המבצעי להציג לבית המשפט, במעמד צד אחד, מידע מבצעי ומודיעיני רגיש הנוגע להיערכות למשחק הקרוב.

שוטרים על כר הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)שוטרים על כר הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)

לבסוף מדגישה המדינה כי חוק איסור אלימות בספורט נחקק על רקע התגברות תופעות האלימות והגזענות במגרשי הספורט, ותכליתו למנוע פגיעה בגוף ובחיי אדם באמצעות אמצעים מניעתיים ואכיפתיים. לצד ההכרה בחשיבות חופש הביטוי, טוענת המשטרה כי בעת הנוכחית השיקול המכריע הוא מניעת סיכון ממשי לשלום הציבור. בהתאם לכך מבקשת המשיבה מבית המשפט לדחות את הבקשה לצו ביניים ולאפשר לה להגיש בתוך שבועיים הודעת עדכון לאחר השלמת הבחינה הכוללת של המדיניות.

המשטרה מסרה תגובה לבגץ: “האיסור על לבישת החולצות במגרשים באישור מפכ"ל המשטרה. מבקשים מבית המשפט להמשיך במדיניות הזו, ובמקביל לבחון אותה מחדש בתוך שבועיים”. 

עו"ד עודד פלר ועו"ד ניצן אילני מהאגודה לזכויות האזרח: “בתגובתה מוכיחה המשטרה חוסר הבנה מוחלט באשר לסמכויותיה ולמגבלות שחלות עליה. המשטרה טיפסה על עץ גבוה ולא יודעת לרדת ממנו. ניפגש בבית המשפט”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */