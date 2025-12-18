הפעילות המיוחדת של המנהלת במחזור הקרוב

במסגרת פעילות "יחד למען הקהילה" של מנהלת הליגות לכדורגל, היא הודיעה היום (חמישי) כי הקבוצות ירתמו, בשיתוף עם עמותת עמיחי, לפעילות רוחבית במשחקי המחזור ה-15 של ליגת העל.

כחלק מהפעילות ייערך לפני כל משחק טקס ובו שחקני 14 קבוצות הליגה והשופטים יאחזו בשלט עם מסר העמותה: "גם לאנשים עם מוגבלות מגיעה הזדמנות". בנוסף, חניכי העמותה יתארחו בשניים ממשחקי המחזור: בשבת בבלומפילד, כשהפועל תל אביב תארח את בני ריינה ובשני בסמי עופר, כשמכבי חיפה תארח את בית"ר ירושלים

עמותת עמיחי הוקמה לפני כ-30 שנה, ע"י הורים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. מאז היא פועלת לפיתוח מענים בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית וילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי, תוך קידום שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית - התפתחותית ושינוי תפיסות ועמדות הציבור הרחב בהתייחסות לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות זו.

חזונה של עמותת עמיחי מבוסס על האמונה כי כל אדם, ללא תלות במוגבלות זו או אחרת, זכאי לחיות בכבוד בקהילה, להיות חלק מהמרקם האנושי ההטרוגני של החברה ולממש את זכותו להיות שווה בין שווים, תוך מימוש ההזדמנויות והפוטנציאל האישי שלו.

קהל אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

עמותת עמיחי לקחה על עצמה מיום הקמתה להקים, לפתח ולספק שירותים משלבים בקהילה, בכל תחומי החיים (פנאי, דיור ותעסוקה). בהתאם, העמותה מתמקדת ביצירת מענים ופתרונות, הרלוונטיים למעגל חייו של האדם, מינקות ועד זקנה.

ארז כלפון, יו"ר מנהלת הליגות אמר: "אני שמח ששוב אנחנו מצליחים יחד עם הקבוצות לנצל את הבמה הגדולה של הכדורגל הישראלי למען מטרה חברתית חשובה כל כך".

אבי פרבר, יו"ר עמותת עמיחי, הוסיף: "חוסנה של חברה נמדד ביחס שהיא מעניקה לחוליות החלשות שלה, לא בחסד אלא בזכות!”