יום חמישי, 18.12.2025 שעה 12:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

הפעילות המיוחדת של המנהלת במחזור הקרוב

הגוף האחראי על הליגות הודיע כי במסגרת פעילות "יחד למען הקהילה", בשיתוף עם עמותת עמיחי, שחקני הקבוצות יאחזו בשלט עם מסר למען אנשים עם מוגבלות

|
קהל אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
קהל אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

במסגרת פעילות "יחד למען הקהילה" של מנהלת הליגות לכדורגל, היא הודיעה היום (חמישי) כי הקבוצות ירתמו, בשיתוף עם עמותת עמיחי, לפעילות רוחבית במשחקי המחזור ה-15 של ליגת העל.

כחלק מהפעילות ייערך לפני כל משחק טקס ובו שחקני 14 קבוצות הליגה והשופטים יאחזו בשלט עם מסר העמותה: "גם לאנשים עם מוגבלות מגיעה הזדמנות". בנוסף, חניכי העמותה יתארחו בשניים ממשחקי המחזור: בשבת בבלומפילד, כשהפועל תל אביב תארח את בני ריינה ובשני בסמי עופר, כשמכבי חיפה תארח את בית"ר ירושלים

עמותת עמיחי הוקמה לפני כ-30 שנה, ע"י הורים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. מאז היא פועלת לפיתוח מענים בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית וילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי, תוך קידום שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית - התפתחותית ושינוי תפיסות ועמדות הציבור הרחב בהתייחסות לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות זו.

חזונה של עמותת עמיחי מבוסס על האמונה כי כל אדם, ללא תלות במוגבלות זו או אחרת, זכאי לחיות בכבוד בקהילה, להיות חלק מהמרקם האנושי ההטרוגני של החברה ולממש את זכותו להיות שווה בין שווים, תוך מימוש ההזדמנויות והפוטנציאל האישי שלו.

קהל אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)קהל אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

עמותת עמיחי לקחה על עצמה מיום הקמתה להקים, לפתח ולספק שירותים משלבים בקהילה, בכל תחומי החיים (פנאי, דיור ותעסוקה). בהתאם, העמותה מתמקדת ביצירת מענים ופתרונות, הרלוונטיים למעגל חייו של האדם, מינקות ועד זקנה.

ארז כלפון, יו"ר מנהלת הליגות אמר: "אני שמח ששוב אנחנו מצליחים יחד עם הקבוצות לנצל את הבמה הגדולה של הכדורגל הישראלי למען מטרה חברתית חשובה כל כך".

אבי פרבר, יו"ר עמותת עמיחי, הוסיף: "חוסנה של חברה נמדד ביחס שהיא מעניקה לחוליות החלשות שלה, לא בחסד אלא בזכות!”

