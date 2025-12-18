"מותר לבקר את המשטרה כל עוד זו לא הסתה"

הפועל תל אביב נמצאת בסערה סביב נושא היחס בין משטרת ישראל לאוהדי הקבוצה, לאחר שהמשטרה אסרה כניסה של אוהדים למשחקים בגלל לבושם. בתגובה מספר אוהדי הקבוצה, יחד עם האגודה לזכויות האזרח בישראל, הגישו עתירה לבג”ץ, שתוצאותיה יתבררו בקרוב. עו”ד דוקטור מתן גוטמן הגיע להתארח בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE וסיפק את חוות דעתו בנושא.

מה אפשר לומר על הדיון?

“זו עתירה מוצדקת. ישראל היא מדינה דמוקרטית ואחד הערכים החשובים זה חופש הביטוי. עם כל הכבוד, על חולצה של הפועל ת”א עם מחאה נגד המשטרה אי אפשר להטיל צנזורה”.

כשאתה רואה את הרכב השופטים, הוא יכול להקשות על המשטרה.

“בהחלט. זה הרכב שאפשר לומר שהשופטת היא כזאת שלא מפחדת להתערב. הם שופטים מצוינים”.

אבל כשאתה רואה הרכב כזה, יש שם דיון סוער לא?

“בהחלט. דפנה ברק היא מומחית למשפט מנהלי וזו הסוגיה. היה לא מזמן גם דיון שלה, כשהמשטרה אסרה הנפה של דגלים במצעד הגאווה, המשטרה התקפלה”.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

יהיה דיון ארוך?

“קשה לחזות. זו לא סוגיה סבוכה, היא מאוד ברורה. השאלה אם זה חלק מהביטוי הלגיטימי. לי קשה לראות שלא”.

המשטרה תגיד שזה לא יכול להימחל שקוראים להם חלאות.

“בסופו של דבר, אפשר לקרוא למשטרה בגינויים כאלה, זה עדיין אנשים. מותר לבקר את המשטרה כל עוד זה לא הסתה לאלימות, גזענות או לשון הרע על אדם ספציפי, שאגב גם אז לא עושים הרבה פעמים צנזורה מלכתחילה. ארצות הברית הגדולה, גם בה בית המשפט העליון אמר שלשרוף את הדגל זה חלק מחופש הביטוי”.

מתן גוטמן (שלומי יוסף)

המשטרה מסתמכת על זה שהיא רוצה למנוע אלימות, הם אמרו שהחולצה מתסיסה את האווירה. החוק מתיר להם את זה?

“לא. בהסתה לאלימות אתה צריך להוכיח שלמעשה מסויים יש סבירות גבוהה להוביל לאלימות. אם יש להם ראיות לגבי החולצה אולי יהיה אפשר לבסס דיון כזה. קשה לי לראות איך חולצה עושה את זה, ניתן למחות נגד המשטרה, זו לא צפון קוריאה”.

המשטרה עלתה על עץ? זה אגו?

“אני מסכים. מישהו קיבל החלטה וקשה לו אחר כך לסגת ולהגיד שהוא טעה”.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אז הכיוון הולך להתרה של הכנסת החולצות.

“אני אופתע אם לא”.

איפה עובר הגבול?

“הגבול של חופש הביטוי עובר ברגע שהוא מוביל להסתה ברורה לאלימות. לדוגמה אם יגידו יש להרוג את כל הג’ינג’ים”.

אחת הטענות של המשטרה זה שיש אנשים ששוטר אח שלהם נפל ב-7 באוקטובר וזה יכול לגרום לאי נעימות.

“צריך רמת פגיעה מאוד משמעותית ברגשות”.

המשטרה תטען שאיך אפשר לכנות שוטרים בצורה כזאת אחרי 7 באוקטובר.

“זה קרה בעבר, במדינת ישראל גם שיש ביטוי חמור נגד חיילי צה”ל זה חלק מחופש הביטוי”.

רצית להשלים על הרגשות, שהמשטרה נפגעה.

“כן, זה טיעון חלש מאוד. צריך להוכיח שזה מוביל באמת לאלימות”.