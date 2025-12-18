"לאמין ימאל טעה בבחירה בספרד על פני מרוקו"

מוסטפא חאג’י, אגדת הכדורגל המרוקאי, הביע ביקורת היום (חמישי) על החלטתו של לאמין ימאל לבחור לייצג את נבחרת ספרד במקום את זו של מרוקו. חאג’י דיבר על כך בראיון לערוץ Al Arabiya Sports, וציין כי מבחינתו הבחירה של השחקן הצעיר היא טעות חברתית ותרבותית.

לאמין ימאל, שנחשב לאחד הכישרונות הגדולים בספרד כיום, היה צריך לבחור בין שתי נבחרות לאומיות: מרוקו, מולדת הוריו, וספרד, המדינה שבה גדל מקצועית ואישית. בסופו של דבר, הכוכב הצעיר בחר לייצג את ספרד, עמה זכה ביורו 2024.

חאג’י, ששיחק 63 משחקים במדי מרוקו וכבש 13 שערים, אמר: ”גם אם הוא משחק עם ספרד, הקשר הרגשי של האוהדים הספרדים לא יהיה כמו זה של המרוקאים, זו הייתה הזדמנות להיות שייך באמת. היה עדיף אם הוא היה בוחר במרוקו”. לפי חאג’י, חלק מהתקשורת הספרדית הביעה בעבר ספקנות לגבי מידת התמיכה של האוהדים בלאמין ימאל, בהשוואה לשחקנים אחרים כמו פדרי.

מוסטפא חאג'י בנבחרת מרוקו (IMAGO)

השחקן עצמו התייחס לנושא בחודשים האחרונים והבהיר כי הוא לא מתחרט על הבחירה: ”אני מעריך את מרוקו ומכבד אותה, אבל גדלתי בספרד, ואני מרגיש שזה גם הבית שלי. רציתי לשחק ביורו ובהזדמנויות הגדולות של הכדורגל האירופי והעולמי”.

נבחרת מרוקו מתכוננת לאליפות אפריקה, שתערך אצלה בבית, כשהיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות לזכייה, אריות האטלס מדורגים במקום ה-11 העולמי ואחרי ההצלחה במונדיאל האחרון בקטאר, כשהגיעו עד לחצי הגמר, הפעם ינסו אשרף חכמי וחבריו ללכת עד לזכייה.