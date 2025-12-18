יום חמישי, 18.12.2025 שעה 11:50
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"לאמין ימאל טעה בבחירה בספרד על פני מרוקו"

מוסטפא חאג'י, אגדת כדורגל מרוקאית, ביקר את החלטתו של הכוכב הצעיר לשחק בלה רוחה במקום באריות האטלס: "הקשר הרגשי לא דומה בין הספרדים למרוקאים"

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

מוסטפא חאג’י, אגדת הכדורגל המרוקאי, הביע ביקורת היום (חמישי) על החלטתו של לאמין ימאל לבחור לייצג את נבחרת ספרד במקום את זו של מרוקו. חאג’י דיבר על כך בראיון לערוץ Al Arabiya Sports, וציין כי מבחינתו הבחירה של השחקן הצעיר היא טעות חברתית ותרבותית.

לאמין ימאל, שנחשב לאחד הכישרונות הגדולים בספרד כיום, היה צריך לבחור בין שתי נבחרות לאומיות: מרוקו, מולדת הוריו, וספרד, המדינה שבה גדל מקצועית ואישית. בסופו של דבר, הכוכב הצעיר בחר לייצג את ספרד, עמה זכה ביורו 2024.

חאג’י, ששיחק 63 משחקים במדי מרוקו וכבש 13 שערים, אמר: ”גם אם הוא משחק עם ספרד, הקשר הרגשי של האוהדים הספרדים לא יהיה כמו זה של המרוקאים, זו הייתה הזדמנות להיות שייך באמת. היה עדיף אם הוא היה בוחר במרוקו”. לפי חאג’י, חלק מהתקשורת הספרדית הביעה בעבר ספקנות לגבי מידת התמיכה של האוהדים בלאמין ימאל, בהשוואה לשחקנים אחרים כמו פדרי.

מוסטפא חאגמוסטפא חאג'י בנבחרת מרוקו (IMAGO)

השחקן עצמו התייחס לנושא בחודשים האחרונים והבהיר כי הוא לא מתחרט על הבחירה: ”אני מעריך את מרוקו ומכבד אותה, אבל גדלתי בספרד, ואני מרגיש שזה גם הבית שלי. רציתי לשחק ביורו ובהזדמנויות הגדולות של הכדורגל האירופי והעולמי”.

נבחרת מרוקו מתכוננת לאליפות אפריקה, שתערך אצלה בבית, כשהיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות לזכייה, אריות האטלס מדורגים במקום ה-11 העולמי ואחרי ההצלחה במונדיאל האחרון בקטאר, כשהגיעו עד לחצי הגמר, הפעם ינסו אשרף חכמי וחבריו ללכת עד לזכייה.

