"בריבו כובש מוכח, התאמה מושלמת לזהות שלנו"

במסגרת אחת העסקאות הגדולות בתולדות די.סי יונייטד, שחקן נבחרת ישראל תאי בריבו עבר לקבוצה מפילדלפיה יוניון בעסקה בשווי התחלתי של 4 מיליון דולר (כ-3.4 מיליון אירו) ועוד 600 אלף דולר (כ-510 אלף אירו) בבונוסים. גם ללא התוספות, בריבו הופך להעברה השלישית בגודלה בתולדות המועדון ולגדולה ביותר שבוצעה בתוך ה-MLS. כחלק מהעסקה חתם בריבו על חוזה עד סיום עונת 2029/30.

"אנחנו שמחים מאוד לצרף שחקן ברמה של תאי כדי לחזק את הסגל שלנו לקראת עונת ה-MLS של 2026", אמר ארקוט סוגוט, מנכ"ל תחום הכדורגל בדי.סי. יונייטד, בהודעת המועדון. "תאי הוא מסיים מצבים קטלני וכובש מוכח בליגה, שייתן לנו יתרון בשליש האחרון. מעבר לשערים, הוא יודע לייצר שטחים ומסוכן מאוד במשחק הראש, מה שהופך אותו להתאמה מושלמת לזהות שאנחנו בונים במועדון. אנחנו נרגשים לקבל את פניו בבירה".

בתקשורת ניתחו: “אין ספק שבריבו הוא חלוץ דינמי עם רקורד מרשים ב-MLS. מאז הצטרף לפילדלפיה יוניון מהקבוצה האוסטרית וולפסברגר ב-2023 בעסקה בשווי 1.4 מיליון אירו, רשם בריבו 25 שערים ו-4 בישולים ב-54 משחקי עונה סדירה ב-MLS. עונתו הטובה ביותר הייתה בעונה שעברה, אז כבש 16 שערים ובישל פעמיים ב-29 משחקי עונה סדירה, והוסיף עוד 2 שערים ובישול אחד ב-3 משחקי פלייאוף גביע ה-MLS”.

למה לצפות מבריבו?

בארה”ב ניתחו והוסיפו: “בגיל 27, בריבו צפוי להיות בשיאו בשנתיים עד שלוש הקרובות. מתוך כך, ההשקעה של די.סי יונייטד נראית הגיונית. עם זאת, החלוץ הישראלי יידרש למלא את החלל שהותיר כריסטיאן בנטקה. בנטקה היה הכוכב הבלתי מעורער של המועדון ואחד החלוצים הטובים ב-MLS בעונות האחרונות. כעת בריבו יצטרך להחליף את התפוקה ואת האישיות שלו, הן על המגרש והן מחוצה לו, משימה מאתגרת במיוחד”.