3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

רן קוז'וק מתלבט לגבי מחליפי בלוריאן וקאנגווה

הפועל ב"ש תפגוש בשבת ב-19:30 את עירוני טבריה וצריכה למצוא פתרונות לשחקנים שייעדרו. דן ביטון עשוי להיות מוסט לקישור, מערך 3 בלמים נלקח בחשבון

|
רן קוז'וק מתדרך (מרטין גוטדאמק)
רן קוז'וק מתדרך (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות לקראת המשחק נגד עירוני טבריה בשבת ב-19:30. מאמן הקבוצה רן קוז’וק יצטרך להסתדר ללא שני שחקני ההרכב, אור בלוריאן (הרחקה) וקינגס קאנגווה (אליפות אפריקה) שייעדרו כל אחד מסיבותיו. 

קוז’וק מתלבט לגבי המחליפים, כאשר כרגע כל האופציות פתוחות. זאהי אחמד ושי אליאס עשויים לקבל את הקרדיט, כאשר במידה והראשון יעלה דן ביטון יעבור לשחק בקישור לצד אליאל פרץ ולוקאס ונטורה. כמו כן, יש למאמן התלבטות גם בנוגע לעמדת הבלם, שכן מתן בלטקסה ומיגל ויטור נאבקים על המקום לצד ג’בריל דיופ.

מבחינת המאמן יש אופציות נוספות על השולחן, כשגם מערך של שלושה בלמים נלקח בחשבון. בכל מקרה, ההחלטה הסופית תתקבל מחר (שישי) לאחר האימון המסכם שבסיומו הקבוצה תצא להתכנסות בצפון עד למשחק.

