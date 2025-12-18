פגישה בברצלונה בין לבנדובסקי לשיקגו פייר

חוזהו של רוברט לבנדובסקי בן ה-37 עם ברצלונה מסתיים ב-30 ביוני. למרות שהחלוץ הפולני ברור מאוד בכך שיתחרה ויעזור למועדון במלוא המחויבות בניסיון לשחזר את הצלחת העונה שעברה, הוא גם יודע שקבוצות רבות כבר מתכננות את הקמפיינים הבאים שלהן ורוצות לדעת אם יוכלו לכלול אותו בפרויקטים שלהן.

לא רק מועדונים מסעודיה ומאירופה ביררו לגביו, אלא גם מה-MLS בארצות הברית. ב-’BBC’ דווח ששיקגו פייר בדקה את האפשרות לצרף את לבנדובסקי. ב'מונדו דפורטיבו' אישרו הבוקר (חמישי) שלא מדובר רק בהתעניינות כללית, שכן ביום ראשון האחרון הגיע לברצלונה המנהל הספורטיבי של שיקגו פייר, גרג ברהלטר, כדי להיפגש אישית עם רוברט לבנדובסקי ועם סוכנו פיני זהבי, במלון במרכז הבירה הקטלונית, במטרה לבחון את האפשרות להחתימו לעונה הבאה, לאחר שישתחרר מחוזהו בברצלונה.

גורמים המעורים במשא ומתן מטעם המועדון האמריקאי הסבירו כי שיקגו פייר מפעילה לחץ משמעותי לצירופו של לבנדובסקי, שכן היא רוצה שהוא יהיה שחקן הדגל שלה בעונה הבאה במאבק על האליפות, לאחר שסיימה במקום ה-8 העונה בקונפרנס המזרחי של ה-MLS, במרחק 12 נקודות מהאלופה אינטר מיאמי של ליאו מסי.

בעונה הבאה ראש בראש? ליאו מסי ורוברט לבנדובסקי (רויטרס)

כדי לשכנע את לבנדובסקי, הציג ברהלטר, ששיחק ואימן בנבחרת ארצות הברית בין 2018 ל-2024 וצבר 44 הופעות, כולל השתתפות ב-2 מונדיאלים והגעה לרבע הגמר ב-2018, פרויקט אטרקטיבי במיוחד. הפרויקט כולל הצעה כלכלית גבוהה, שבדומה למה שעשתה אינטר מיאמי עם מסי, תאפשר לחלוץ הפולני הכנסות נוספות מחוזי פרסום עם מותגים אמריקאיים שונים.

למרות שהפולני ראה את ההצעה בעין חיובית בשלב הראשון, החלוץ אינו ממהר להחליט על עתידו, כפי שכבר הצהיר בנובמבר בערוץ טלוויזיה בארצו, והוא ימתין מספר חודשים לפני קבלת החלטה, שתתקבל בהסכמה עם משפחתו.

עתידו בברצלונה

בלי קשר להחלטה שיקבל בסופו של דבר לגבי המשך הקריירה הספורטיבית שלו והאם הוא רואה את עצמו משחק עוד 2 או 3 שנים, גם לבנדובסקי וגם אשתו ברורים בכך שלאחר שיתלה את הנעליים הם יחזרו להתגורר בברצלונה. בני הזוג, יחד עם 2 בנותיהם, מאושרים מאוד בביתם ובטוחים שגם אם יעברו לתקופה קצרה לחו"ל כדי שרוברט ישלים את הקריירה שלו כשחקן, התוכנית היא לחזור לחיות בברצלונה, שם גם אשתו, אנה לבנדובסקה, מעורבת במספר עסקים ומקדישה להם שעות רבות באופן אישי.

רוברט לבנדובסקי ואנה (IMAGO)

אם יקבל את ההצעה משיקגו פייר, שם זכה חריסטו סטויצ'קוב בגביע ארצות הברית בשנת 2000, יצטרף חלוץ ברצלונה לרשימת הכוכבים של ה-MLS בשנת מונדיאל. לצד מסי ולואיס סוארס, שחידש את חוזהו באינטר מיאמי אתמול עד 2026, גם חברו לשעבר בבאיירן מינכן תומאס מולר, סגן אלוף עם ונקובר וייטקאפס, ומרקו רויס, שאיתו שיחק בדורטמונד וכיום נמצא בלוס אנג'לס גלאקסי, יכולים לספק לו חוות דעת חיוביות על הליגה.