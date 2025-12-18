יום חמישי, 18.12.2025 שעה 11:01
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

פגישה בברצלונה בין לבנדובסקי לשיקגו פייר

חלוץ ברצלונה ש"רואה את הפרויקט בעין חיובית" שמע באופן אישי את ההצעה של גרג ברהלטר, המנהל הספורטיבי של קבוצת ה-MLS, כשגם פיני זהבי נכח במפגש

|
הכותרת ב'מונדו דפורטיבו' (צילום מסך)
הכותרת ב'מונדו דפורטיבו' (צילום מסך)

חוזהו של רוברט לבנדובסקי בן ה-37 עם ברצלונה מסתיים ב-30 ביוני. למרות שהחלוץ הפולני ברור מאוד בכך שיתחרה ויעזור למועדון במלוא המחויבות בניסיון לשחזר את הצלחת העונה שעברה, הוא גם יודע שקבוצות רבות כבר מתכננות את הקמפיינים הבאים שלהן ורוצות לדעת אם יוכלו לכלול אותו בפרויקטים שלהן.

לא רק מועדונים מסעודיה ומאירופה ביררו לגביו, אלא גם מה-MLS בארצות הברית. ב-’BBC’ דווח ששיקגו פייר בדקה את האפשרות לצרף את לבנדובסקי. ב'מונדו דפורטיבו' אישרו הבוקר (חמישי) שלא מדובר רק בהתעניינות כללית, שכן ביום ראשון האחרון הגיע לברצלונה המנהל הספורטיבי של שיקגו פייר, גרג ברהלטר, כדי להיפגש אישית עם רוברט לבנדובסקי ועם סוכנו פיני זהבי, במלון במרכז הבירה הקטלונית, במטרה לבחון את האפשרות להחתימו לעונה הבאה, לאחר שישתחרר מחוזהו בברצלונה.

גורמים המעורים במשא ומתן מטעם המועדון האמריקאי הסבירו כי שיקגו פייר מפעילה לחץ משמעותי לצירופו של לבנדובסקי, שכן היא רוצה שהוא יהיה שחקן הדגל שלה בעונה הבאה במאבק על האליפות, לאחר שסיימה במקום ה-8 העונה בקונפרנס המזרחי של ה-MLS, במרחק 12 נקודות מהאלופה אינטר מיאמי של ליאו מסי.

בעונה הבאה ראש בראש? ליאו מסי ורוברט לבנדובסקי (רויטרס)בעונה הבאה ראש בראש? ליאו מסי ורוברט לבנדובסקי (רויטרס)

כדי לשכנע את לבנדובסקי, הציג ברהלטר, ששיחק ואימן בנבחרת ארצות הברית בין 2018 ל-2024 וצבר 44 הופעות, כולל השתתפות ב-2 מונדיאלים והגעה לרבע הגמר ב-2018, פרויקט אטרקטיבי במיוחד. הפרויקט כולל הצעה כלכלית גבוהה, שבדומה למה שעשתה אינטר מיאמי עם מסי, תאפשר לחלוץ הפולני הכנסות נוספות מחוזי פרסום עם מותגים אמריקאיים שונים.

למרות שהפולני ראה את ההצעה בעין חיובית בשלב הראשון, החלוץ אינו ממהר להחליט על עתידו, כפי שכבר הצהיר בנובמבר בערוץ טלוויזיה בארצו, והוא ימתין מספר חודשים לפני קבלת החלטה, שתתקבל בהסכמה עם משפחתו.

עתידו בברצלונה

בלי קשר להחלטה שיקבל בסופו של דבר לגבי המשך הקריירה הספורטיבית שלו והאם הוא רואה את עצמו משחק עוד 2 או 3 שנים, גם לבנדובסקי וגם אשתו ברורים בכך שלאחר שיתלה את הנעליים הם יחזרו להתגורר בברצלונה. בני הזוג, יחד עם 2 בנותיהם, מאושרים מאוד בביתם ובטוחים שגם אם יעברו לתקופה קצרה לחו"ל כדי שרוברט ישלים את הקריירה שלו כשחקן, התוכנית היא לחזור לחיות בברצלונה, שם גם אשתו, אנה לבנדובסקה, מעורבת במספר עסקים ומקדישה להם שעות רבות באופן אישי.

רוברט לבנדובסקי ואנה (IMAGO)רוברט לבנדובסקי ואנה (IMAGO)

אם יקבל את ההצעה משיקגו פייר, שם זכה חריסטו סטויצ'קוב בגביע ארצות הברית בשנת 2000, יצטרף חלוץ ברצלונה לרשימת הכוכבים של ה-MLS בשנת מונדיאל. לצד מסי ולואיס סוארס, שחידש את חוזהו באינטר מיאמי אתמול עד 2026, גם חברו לשעבר בבאיירן מינכן תומאס מולר, סגן אלוף עם ונקובר וייטקאפס, ומרקו רויס, שאיתו שיחק בדורטמונד וכיום נמצא בלוס אנג'לס גלאקסי, יכולים לספק לו חוות דעת חיוביות על הליגה.

