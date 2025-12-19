יום שבת, 20.12.2025 שעה 00:12
ליגה צרפתית 25-26
3713-2816לאנס1
3614-3516פאריס סן-ז'רמן2
3215-3616מארסיי3
3220-3316ליל4
2716-2216ליון5
2724-2716ראן6
2320-2516שטרסבורג7
2319-2416טולוז8
2327-2616מונאקו9
2218-1716אנז'ה10
1927-2116ברסט11
1828-1916לוריין12
1729-1916ניס13
1629-2116פ.צ. פאריס14
1522-1316לה האבר15
1225-1416אוקזר16
1128-1416נאנט17
1137-1716מץ18

עוד כישרון מצרפת: ריאל סימנה את ז'רמי ז'אקה

הלבנים עוקבים מקרוב אחרי הבלם בן ה-20 של ראן, כששלחו סקאוטים במספר הזדמנויות כדי לראות את התקדמותו: "משתלב במדיניות המועדון להשקעה בצעירים"

|
ז'רמי זאקה (IMAGO)
ז'רמי זאקה (IMAGO)

חלון ההעברות של החורף מתחיל להתחמם, ובספרד סקרו מספר שמות שכבר מייצרים תנועה במסדרונות המועדונים ובמחלקות המקצועיות. העיתונאי האיטלקי מתאו מורטו הסביר כי כמה מועדונים ספרדיים פועלים באינטנסיביות, הן בכל הנוגע לעזיבות אפשריות והן בגזרת החיזוקים העתידיים, תוך תשומת לב מיוחדת לשחקנים צעירים עם פוטנציאל התפתחות, לצד מקרים מסוימים שיכולים להיפתר כבר בחודש ינואר.

אחד המוקדים המרכזיים היה ריאל מדריד, שלדברי מורטו פועלת זמן רב מראש בתכנון קו ההגנה שלה לקיץ הקרוב. בהקשר הזה הוא חשף כי המועדון עוקב מקרוב אחר ז'רמי ז'אקה, בלם צרפתי בן 20 מראן. ריאל מדריד שלחה סקאוטים במספר הזדמנויות כדי לעקוב אחר התקדמותו, ורואה בו שחקן בעל פוטנציאל גדול, חזק פיזית, אמין במאבקים, עם שליטה טובה בכדור ויכולת לשבור קווים במסירה.

אף שהשחקן חתום על חוזה ארוך טווח, הוא “משתלב במדיניות המועדון להשקיע בכישרונות צעירים לפני שתג המחיר שלהם מזנק”, נכתב בספרד. מעבר למקרה של ריאל מדריד, מורטו הצביע גם על תזוזות משמעותיות נוספות בשוק ההעברות, כמו האפשרות של עזיבת לוקה סוצ'יץ' את ריאל סוסיאדד על רקע עניין מצד מועדונים באיטליה ובגרמניה, וכן עתידו של ליבאקוביץ', שנמצא קרוב מאוד לעזיבה קבועה של ג'ירונה.

הוא גם רמז כי מספר עמדות אימון וסגלים עשויים לעבור שינויים משמעותיים בשבועות הקרובים, מה שמבשר על חלון חורף עמוס מהרגיל והחלטות שעשויות לעצב את החלק השני של העונה.

נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
