"מופץ נרטיב שקרי, הגיע הזמן שייקחו אחריות"

מכבי תל אביב נקנסה היום (רביעי) ב-20 אלף אירו על ידי ועדת המשמעת של אופ"א, זאת לאחר שהמועדון הואשם בכך שאוהדי הקבוצה שהגיעו למשחק בשטוטגרט בליגה האירופית השמיעו קריאות גזעניות. העונש כולל גם עונש על תנאי למשך שנתיים של איסור על מכירת כרטיסים למשחק חוץ אחד. הסיבה להעמדת הצהובים לדין הייתה שירת "טועמה מחבל", ו"תנו לצה"ל לנצח, ל***ן את הערבים".

מהמועדון נמסר: "הגיע הזמן שאנשים ייקחו אחריות על מעשיהם. הטחת האשמות, מתן תירוצים והתחמקות מאחריות אינם דרכה של מכבי. הפצת נרטיב שקרי רק מדגישה ניתוק מהמציאות. למען הסר ספק, המצב הוא עד כה, המועדון הרחיק 11 אוהדים לאחר שזוהו כמי שהיו מעורבים באירועים האלימים, לרבות גרימת נזק ו/או איומים על חיי אדם, שהתרחשו במתחם האימונים בקריית שלום או בסביבת ביתו של המאמן”.

עוד נרשם: “שיתוף הפעולה של המועדון עם משטרת ישראל מתקיים אך ורק לצורך הגשת תלונות נגד אוהדים שביצעו את המעשים הפליליים האמורים. לאחר הבהרה חד-משמעית מצד המועדון כי לא תתקבל כל גילוי של גזענות, ולאחר שהמועדון כבר עמד לדין בעקבות קריאות גזעניות במהלך המשחק בשטוטגרט, נקט המועדון צעדים באמצעות מערך האבטחה הפנימי שלו נגד מספר אוהדים שהשתתפו בקריאות גזעניות. באירוע זה לא הייתה מעורבות של המשטרה, ולא התבקשה כל מעורבות כזו”.

לסיכום: “המועדון מאמין בדיאלוג ובתקשורת. דלת המועדון הייתה ותישאר פתוחה בפני אוהדים המבקשים לקיים שיח ולהשמיע את קולם, כפי שאכן התרחש בימים האחרונים. עם זאת, המועדון אינו מקבל ולא יקבל אולטימטומים שהוצבו בפניו, לפיהם יש לבטל את כל ההרחקות כתנאי לחזרת האוהדים למשחקים. כל ניסיון להציג את המצב באופן שונה אינו משקף את העובדות, ומי שבוחר לעשות זאת, האחריות לכך מוטלת עליו בלבד".