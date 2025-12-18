יום חמישי, 18.12.2025 שעה 09:20
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2626-3016מנצ'סטר יונייטד6
2624-2616ליברפול7
2617-1916סנדרלנד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2128-2516בורנמות'13
2026-2316פולהאם14
2025-2216ברנטפורד15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

"ברצלונה בוחנת אפשרות לצרף את פאו טורס"

הקטלונים מפעילים מחדש את החיפוש אחר בלם שמאלי ושחקנה של אסטון וילה, אקס ויאריאל, נכנס לתמונה ולא פוסל להקשיב להצעה. גם שלוטרבק מסקרן את פליק

|
פאו טורס (IMAGO)
פאו טורס (IMAGO)

ברצלונה ממשיכה בתכנון הספורטיבי לחיזוק הסגל, במסגרת המגבלות הכלכליות של המועדון, ואחת העדיפויות הבכירות שלה היא החתמה של בלם שמאלי. עזיבתו של איניגו מרטינס לכדורגל הסעודי בקיץ האחרון הותירה חור משמעותי בהגנה, ולכן האנזי פליק נאלץ להשתמש העונה בשישה צמדי בלמים שונים.

נכון לעכשיו, לרשות המאמן הגרמני עומדים פאו קוברסי, רונלד אראוחו, אריק גארסיה, אנדראס כריסטנסן וכעת גם ג'רארד מרטין. כולם מהווים אופציות למרכז ההגנה. עם זאת, הנסיבות אילצו את פליק לא פעם לאלתר. אראוחו נעדר לפרק זמן בשל בעיות בריאות נפשית, אריק גארסיה שימש כאלטרנטיבה לעיתים בקישור, ובחמישה מתוך שבעת המשחקים האחרונים שיחק ג'רארד מרטין, שבדרך כלל מחליף את אלחנדרו באלדה בעמדת המגן השמאלי, דווקא כבלם. ההחלטה הזו משקפת רעיון ברור של המאמן, לשפר את יציאת הכדור עם שחקן שמאלי.

בהקשר זה, לפי ‘ESPN’, שמו של פאו טורס חוזר ומקבל משקל במסדרונות קאמפ נואו. בלם אסטון וילה נמצא על הכוונת של ברצלונה כבר זמן מה, כשהמועדון מעריך במיוחד את איכות המשחק שלו עם הכדור ואת היציבות שלו במשחק האווירי. זו אינה הפעם הראשונה שהמועדון הקטלוני מגלה בו עניין, שכן הוא היה מועמד גם לפני שעזב את ויאריאל. בסופו של דבר, הבלם הצטרף למועדון האנגלי ב-2023 תמורת סכום הקרוב ל-40 מיליון אירו.

פאו טורס (רויטרס)פאו טורס (רויטרס)

למרות זאת, ניהול משא ומתן עם אסטון וילה לא צפוי להיות פשוט עבור ברצלונה, מאחר שפאו טורס הוא שחקן מפתח אצל אונאי אמרי, עם 18 הופעות העונה, והוא חתום על חוזה עד 2028. עם זאת, לפי הדיווחים, גורמים הקרובים לשחקן אינם פוסלים האזנה להצעה, אם ברצלונה תחליט לבצע מהלך משמעותי במטרה להחזירו ללה ליגה.

שלוטרבק, אלטרנטיבה נוספת שפליק מחבב

טורס אינו האפשרות היחידה שעל השולחן. שם נוסף שמוערך מאוד על ידי הצוות המקצועי הוא ניקו שלוטרבק, בלמה של דורטמונד. השחקן הגרמני נמצא במעקב של המועדון כבר תקופה, וחוזהו, שמסתיים ב-2027, עשוי לפתוח חלון הזדמנויות אם לא יחדש בחודשים הקרובים. עם זאת, התחרות מצד מועדונים אירופיים בכירים נוספים מקשה על ביצוע העסקה.

ניקו שלוטרבק (IMAGO)ניקו שלוטרבק (IMAGO)

כל התרחיש הזה מותנה פעם נוספת במצב הכלכלי של המועדון. ברצלונה ממשיכה להתמודד עם קשיים בעמידה בכללי הפייר פליי של לה ליגה, וכל מהלך יהיה תלוי ביצירת מרווח בשכר. עזיבות אפשריות של שחקנים בכירים, כמו אנדראס כריסטנסן או רוברט לבנדובסקי, שניהם ללא חוזה מעבר לעונה הנוכחית, עשויות להיות מפתח לשחרור מקום בסגל.

