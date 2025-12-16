יום שלישי, 16.12.2025 שעה 10:13
3811-5114באיירן מינכן1
2916-2914לייפציג2
2912-2414בורוסיה דורטמונד3
2619-3014באייר לברקוזן4
2620-2914הופנהיים5
2522-2514שטוטגרט6
2429-2914איינטרכט פרנקפורט7
1823-1914אוניון ברלין8
1723-2114פרייבורג9
1623-2214פ.צ. קלן10
1622-1814בורוסיה מנשנגלדבאך11
1628-1814ורדר ברמן12
1524-2014וולפסבורג13
1524-1514המבורג14
1328-1714אוגסבורג15
1126-1314סט. פאולי16
1130-1314היידנהיים17
726-1314מיינץ18

ברצלונה יודעת: הדרישות הכלכליות של שלוטרבק

הבלם נוטה שלא לחדש את חוזהו ולעזוב, בעוד אלופת ספרד ממשיכה לעקוב מקרוב אחר מצבו. דרישת השכר והסכום שדורטמונד תדרוש עליו מהוות מכשול גדול

|
ניקו שלוטרבק (IMAGO)
ניקו שלוטרבק (IMAGO)

למרות הפריצה הגדולה של ג’רארד מרטין כבלם, שנראה שהתבסס ב-11 בזכות היכולת הגבוהה שלו כשחקן הרכב בחוליה האחורית לצד פאו קוברסי, ברצלונה ממשיכה לעקוב אחר שוק הבלמים בשל הסגל הקצר בעמדה זו, וגם כדי להכין חלופות למקרה שרונאלד אראוחו לא יוכל לשוב וללבוש את המדים הכחולים-אדומים.

בהקשר זה, אחד המועמדים המועדפים על האנזי פליק הוא ניקו שלוטרבק, הבלם הגרמני של דורטמונד, שחוזהו מסתיים ב-2027 ואינו נראה כמי שמוכן להאריך את ההתקשרות בשלב זה. עם זאת, הדרישות השכר שלו, לנוכח מצבה הכלכלי של ברצלונה, עלולות להקשות מאוד על כל ניסיון לקדם מהלך.

השכר שניקו שלוטרבק עשוי לדרוש

שחקן הנבחרת הגרמנית עורר עניין אצל מספר מועדונים, בהם באיירן מינכן וריאל מדריד, מה שמקשר במידה מסוימת גם את עתידו לעתידו של דאיו אופמקאנו, שחקן הבווארים שגם הוא אינו קרוב להאריך את חוזהו ומעניין באותה מידה את ריאל מדריד. הבלם הצרפתי, לפי 'בילד', דורש שכר של 20 מיליון אירו לעונה לצד מענק חתימה נוסף של 20 מיליון, דבר שדוחף את באיירן לבחון אפשרות אחרת, וכאן נכנס לתמונה שמו של שלוטרבק.

ניקו שלוטרבק והאנזי פליק (IMAGO)ניקו שלוטרבק והאנזי פליק (IMAGO)

עם זאת, העניין בו אינו מוגבל רק לבאיירן ולברצלונה, שכן גם ריאל מדריד נמצאת במרוץ, והשחקן עצמו לא היה מתנגד למעבר לבירת ספרד, כך שכל האפשרויות פתוחות בשלב זה. דבר אחד נראה ברור, כל מועדון שירצה לצרף את בלם דורטמונד יידרש להשקעה כספית משמעותית. על פי 'בילד', בין שכר למענקים, ההצעה שמקבל השחקן ממועדונו הנוכחי מגיעה ל-14 מיליון אירו ברוטו לעונה, בעוד שהענקית השנייה מהבונדסליגה עשויה לשקול הצעה של עד 15 מיליון אירו לשנה.

בנוסף, גם מחיר ההעברה לא צפוי להיות נמוך, שכן דורטמונד אינה מוכנה לשחררו בפחות מ-50 מיליון אירו, שוב לפי הדיווח מהתקשורת הגרמנית. כך, אם ברצלונה תחליט ללכת עד הסוף במאבק עליו, החבילה הכוללת של חוזה לחמש שנים עשויה להגיע ל-125 מיליון אירו, סכום שנותר לראות אם המועדון הקטלוני יוכל להרשות לעצמו בשווקים הקרובים, על רקע מגבלות הפייר פליי הכלכלי.

