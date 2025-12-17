עניינים בירוקרטיים נותרו להשלמת עסקת בנגורה

כפי שנחשף ב-ONE, קשרה של עירוני קריית שמונה, סאקו בנגורה, בדרך לקולומבוס קרו מה-MLS: היום (רביעי), הושג למעשה הסכם כספי סופי בין המועדונים, כאשר ק"ש תזכה לסכום של 1.2 מיליון דולר ותשאיר לעצמה אחוזים מכרטיס השחקן.

למעשה, מה שנותר לחתימת העסקה הם דברים בירוקרטיים בלבד. הקבוצה האמריקאית צפויה לדרוש שברגע שתיחתם העסקה, בנגורה לא יהיה חלק מהסגל של ק"ש, כאשר חלון ההעברות באירופה מן הסתם לא רלוונטי לאמריקאים והוא לא צפוי לשחק במועדון עד ינואר.

בנגורה אגב, החלים מפציעתו ובינתיים ערך אימון מלא עם הקבוצה, שיש לציין שבכל מקרה הוא נמצא בתהליך של הוצאת ויזה לארצות הברית, הליך שצפוי לקחת בין שבועיים לשלושה. כרגע, קיים ספק גדול אם יוכל לקחת חלק במה שעתיד להיות משחקו האחרון במדי הקבוצה, מול הפועל פתח תקווה בשבת, שכן העסקה יכולה להיחתם בכל דקה.

אנתוני לימבומבה. ישוחרר מהמועדון (עמרי שטיין)

אלא שבנגורה לא יהיה היחיד שעשוי להיעדר: עלי מוסה סובל ממתיחה בשריר האחורי ולא התאמן, כאשר הוא בספק גדול. בקבוצה קיבלו החלטה סופית לשחרר את אנתוני לימבומבה, כאשר הבוקר התגלה מהצילום שעשה, שהוא סובל מקרע וייעדר בין שבועיים לשלושה.

במועדון הביעו דאגה מדבריו של איזי שרצקי על רצונו לעזוב ולבצע מכירת חיסול, אך מנגד בטוחים כי מדובר בכעס על הניסיון לדרוש ממנו כספים נוספים לשיפוץ לאחר ההשקעה חסרת התקדים שלו בעיר ובקבוצת הכדורגל ושהבעלים יעשה הכול כדי להשאיר את הקבוצה בליגה. "אנחנו חייבים לפחות שלושה שחקנים בינואר, בטח אחרי העזיבה של סאקו. אחרת נהיה בבעיה", אמרו במועדון.