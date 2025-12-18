סנטוס לוחצת לחדש חוזה לניימאר, פלמנגו מתחרה

סנטוס מעוניינת לחדש את חוזהו של ניימאר לעונה נוספת, והמשא ומתן בין הצדדים נמצא בשלב מתקדם למדי. עדיין לא נקבע מועד רשמי לפגישה שתסגור את ההסכם, אך התחושה היא שקיימת הבנה בעל פה בין המועדון לשחקן.

עם זאת, יש לציין כי מועדונים נוספים מנסים כעת להיכנס לתמונה ולערער על ההתקדמות בין סנטוס לניימאר, ובראשם פלמנגו. מספר שחקנים בפלמנגו דוחפים לצירופו של ניימאר למועדון, מתוך תקווה לסייע לו להגיע לשיא היכולת שלו ולהתייצב למונדיאל בכושר מיטבי.

ברור כי המונדיאל בארצות הברית מהווה יעד מרכזי עבור ניימאר, ולכן הצעד הבא יהיה קריטי להמשך הקריירה של הברזילאי. בסנטוס שומרים על אופטימיות, אך בפלמנגו עדיין בוחנים את האפשרויות.