3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2626-3016מנצ'סטר יונייטד6
2624-2616ליברפול7
2617-1916סנדרלנד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2128-2516בורנמות'13
2026-2316פולהאם14
2025-2216ברנטפורד15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

135 שחקנים מ-5 הליגות הבכירות בגביע אפריקה

מעמיד את אירופה במבחן: מספר עצום של שחקנים, כ-25% מסך הסגלים, ממחיש בבירור את הצמיחה האקספוננציאלית של הכדורגל האפריקאי בשנים האחרונות

|
אמבאומו, דיאס וחכימי (IMAGO)
אמבאומו, דיאס וחכימי (IMAGO)

פיפ"א קבעה את 15 בדצמבר כמועד האחרון שבו על המועדונים לשחרר את השחקנים שזומנו למהדורה הנוכחית של גביע אפריקה, שייצא לדרך ביום ראשון הקרוב במרוקו. המכה הידועה הזו לכל המועדונים המעורבים תוביל להיעדרות של עד כ-135 שחקנים מהחמש הליגות הבכירות באירופה בשבועות הקרובים.

המספר העצום של שחקנים, המייצג כ-25% מסך הסגלים, ממחיש בבירור את הצמיחה האקספוננציאלית של הכדורגל האפריקאי בשנים האחרונות, זאת למרות הרתיעה של מועדונים רבים מהחתמת שחקנים בפרופיל הזה. אין בכך הפתעה גדולה, שכן אפריקה מאתגרת אותם אחת לשנתיים. למעשה, רק ל-5 מתוך 24 הנבחרות המשתתפות אין אף שחקן מאחת מחמש הליגות הבכירות: קומורו, אוגנדה, טנזניה, בוצואנה וסודאן.

דרמה בליגה הצרפתית

הליגה הצרפתית היא, בפער ניכר, הליגה שנפגעה יותר מכולן, לפני הפרמייר ליג (32), הסרייה א’ (21), הבונדסליגה (17) ולה ליגה (16). ספרד, בהקשר הזה, יצאה יחסית בזול, אף על פי ש-10 קבוצות נאלצו לשחרר שחקנים. בטיס, עם אמראבט, עבדה ובאקאמבו, תהיה הנפגעת העיקרית.

אמרבאט נלחם על הכדור עם שחקני אתלטיקו (IMAGO)אמרבאט נלחם על הכדור עם שחקני אתלטיקו (IMAGO)

לא פחות מ-49 שחקנים מהליגה הבכירה בצרפת זומנו לנבחרותיהם לקראת גביע אפריקה של השנה. התרחיש הזה לא אמור להפתיע במיוחד, לאור הקשרים ההדוקים שצרפת מקיימת עם היבשת האפריקאית.

הדוגמה העדכנית ביותר היא איברהים מבאיה (פ.ס.ז'), שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת סנגל במהלך חלון הנבחרות האחרון, לאחר שהתפתח במחלקות הנוער בצרפת. "אריות הטרנגה" הם למעשה הנבחרת שזימנה את מספר השחקנים הגבוה ביותר, 21, מחמש הליגות הבכירות באירופה לטורניר. בהובלת פאפה תיאו, הם נחשבים, יחד עם מרוקו (14), למועמדות המובילות להחליף את חוף השנהב (13).

מפתיע אף יותר הוא שכל 18 הקבוצות בליגה נאלצו לשחרר לפחות שחקן אחד. מעל הכל, הדוגמה הבולטת ביותר היא הפגיעה הקשה בשני מועדונים הנאבקים נגד הירידה: לוריין ופאריס FC, שייאלצו להסתדר עם 5 שחקנים פחות.

עם זאת, הקבוצה שממנה נלקחו הכי הרבה שחקנים היא סנדרלנד (6). עד כה היא נחשבת להפתעה הגדולה של עונת הפרמייר ליג, לאחר שעלתה מהצ'מפיונשיפ. השחקנים שנלקחו הם טאלבי (מרוקו), חביב דיארה (סנגל), מאסואקו (הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו), סאדיקי (הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו), ברטרן טראורה (בורקינה פאסו) וריינילדו (מוזמביק).

"ברור שאנחנו יודעים מה יכול לקרות. אבל היינו מוכנים לזה כבר מתחילת העונה, ואני בטוח שיש לנו עומק להתמודד עם זה", אמר המאמן רג'יס לה בריס לפני הניצחון מול ניוקאסל.

