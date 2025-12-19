דוידסון לאיגוד: חשש לפגיעה בזכויות בני הנוער

חבר הכנסת סימון דוידסון, סגן יושב ראש הכנסת, פנה בימים האחרונים למנכ”ל איגוד הכדוריד עדלי מרכוס וליו”ר האיגוד עידן מזרחי בעקבות חשיפת ONE ופסק בוררות חריג, והתריע כפי שפרסמנו מפני פגיעה אפשרית בבני נוער בענף. במכתבו כתב דוידסון כי “ממצאים מעוררים דאגה באשר להתנהלות אגודות בענף הכדוריד בכל הנוגע לשחרור שחקניות ושחקנים קטינים”.

לדבריו, מהפרסומים עולה חשש להצבת חסמים בלתי מוצדקים בפני בני נוער המבקשים לעבור אגודה. “מן הפרסומים עולה חשש להצבת חסמים בלתי מוצדקים בפני בני נוער המבקשים לעבור אגודה, לרבות דרישות שאינן מעוגנות בדין”, כתב, והוסיף כי דרישות אלה “מביאות לעתים להשבתת שחקנים צעירים או לכבילתם לאגודה אחת”.

דוידסון התייחס במכתבו גם לפסק הבוררות שניתן על ידי עו”ד יובל חרל”פ, שלפיו הדרישה לציין אגודה קולטת כתנאי להגשת בקשת שחרור אינה מתחייבת מן הדין. לדבריו, “דרישה זו יוצרת בפועל מנגנון החוסם מעבר חופשי של שחקנים צעירים”. עוד ציין כי נטען לדרישות כספיות גבוהות במיוחד כתנאי לשחרור קטינים, “בהיקפים של עשרות ולעתים למעלה ממאה אלף שקלים סכומים שאין להם כל זיקה לשכרם או למציאות הכלכלית בענף”.

כדוריד אילוסטרציה (IMAGO)

בנוסף, העלה חבר הכנסת טענה מדאיגה בדבר תיאום בין אגודות, אשר “יוצר בפועל חסימה מערכתית של שחקנים צעירים ממעבר לקבוצה אחרת”. לדבריו, אם טענות אלה נכונות, מדובר בפגיעה חמורה בזכויות קטינים ובמהות החינוכית של פעילות הספורט.

במכתבו הדגיש דוידסון כי איגוד הכדוריד, כגוף ציבורי הנתמך מכספי ציבור, נושא באחריות להבטיח שמנגנוני המעבר בענף יהיו הוגנים, שקופים וחוקיים, “תוך העמדת טובת בני הנוער במרכז“. הוא ביקש לדעת כיצד בכוונת האיגוד לפעול בעקבות פסק הבוררות ואילו צעדים ננקטים למניעת פגיעה בשחקנים צעירים.

בסיום מכתבו, ציין דוידסון כי “כחבר הכנסת וכמי שפועל לקידום חינוך לערכי הספורט בישראל”, הוא ימשיך לעקוב אחר הנושא ואף ישקול נקיטת צעדים פרלמנטריים ככל שיידרש.