גארסיה, אנדריק, מסטנטואונו ואמבפה בהרכב

משחקי הסיבוב השלישי בגביע המלך הספרדי שהחלו אתמול (שלישי) עם העפלתן של ברצלונה, ולנסיה, ריאל סוסיאדד, אלצ’ה ודפורטיבו לה קורוניה לשלב הבא, ממשיכים בשעה זו, כשריאל מדריד מתארחת אצל טלבארה מתחתית הליגה השלישית.

הרכב ריאל מדריד: אנדריי לונין, דויד חימנס, דין האוסן, אלברו קאררס, פראן גארסיה, דני סבאיוס, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, אנדריק, גונסאלו גארסיה וקיליאן אמבפה.

צ’אבי אלונסו ושחקניו באים להתמודדות לאחר שהם ראו את ברצלונה עוברת בקושי רב את גוואדלחרה, שמחזיקה בשתי נקודות ליגה יותר מיריבתה הערב. מעמדו של המאמן הבאסקי עדיין לא יציב, זאת למרות שהבלאנקוס גברו 1:2 על אלאבס במשחק הליגה האחרון. הקבוצה מבירת ספרד נמצאת במקום השני בטבלת הליגה, ארבע נקודות פחות מהיריבה המרה מקטלוניה.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

המארחת רוצה לחולל סנסציה עולמית. בסיבוב הקודם היא גברה 1:2 על מלאגה והדיחה אותה. את משחקה האחרון בליגה השלישית היא ניצחה גם בתוצאה 1:2 וכעת היא ממוקמת מתחת לקו האדום, במקום ה-19 ולזכותה 15 נקודות ב-16 משחקים.