יום רביעי, 17.12.2025 שעה 17:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

בילנקי חזר לאימונים חלקיים. שפסו עדיין לא

השניים בספק למשחק נגד הפועל ב"ש. חביבאלה ואוסמן ייעדרו, מטבריה מסרו: "המצב לא אידיאלי אבל נצטרך לבוא הכי טוב שאפשר כדי לנסות להוציא נקודות"

|
סטניסלב בילינקי (צילום: עודד חסין. עירוני טבריה)
סטניסלב בילינקי (צילום: עודד חסין. עירוני טבריה)

עירוני טבריה ממשיכה להתכונן לקראת משחקה בשבת (19:30, גרין), מול הפועל באר שבע. בקבוצה מגיעים עם הרבה לחץ, אחרי ההפסד להפועל חיפה (2:0), שסיבך את הקבוצה בחלק התחתון של הטבלה. 

אם יחסי הכוחות, שמראש נוטים בבירור לצד האורחת, לא ברורים מספיק, הקבוצה של אלירן חודדה גם צריכה להתמודד עם סגל חסר וחוסרים משמעותיים: מי שייעדרו מהמשחק בוודאות הם כמובן מוחמד אוסמן, שהורחק בהפסד (2:0) להפועל חיפה בשבת שעברה ו-ווהיב חביבאללה, הסובל מקרע במפשעה. 

בטבריה מנסים עדיין להכשיר את הארון שפסו, שסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי, ואת סטניסלב בילנקי, שמחלים משבר ברגלו. השני עורך אימונים חלקיים ומנסה לחזור בהדרגה לאימונים מלאים. הראשון עדיין לא מתאמן ורק לקראת האימון המסכם ביום שישי, נדע האם השניים יעמדו לרשותו של חודדה. "המצב כמובן ממש לא אידאלי, אבל נצטרך לדעת לבוא הכי טוב שאפשר עם מה שיש ועם זה נצטרך להוציא נקודות", אמרו במועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */