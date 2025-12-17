יום רביעי, 17.12.2025 שעה 16:05
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
16589-7198הפועל ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11794-7279מכבי ראשל"צ
11740-6459הפועל גליל עליון
10778-6919אליצור נתניה

גאווה ופספוס: בני הרצליה מסכמת קמפיין אירופי

למרות הניצחון על טנריפה, אורלנד ושחקניו סיימו במקום האחרון בבית והודחו מליגת האלופות של פיב"א: "היה חסר לנו קצת ריכוז, היינו שווים העפלה"

|
יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)
יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)

בני הרצליה סיימה אתמול (שלישי) באופן רשמי את ההופעה שלה באירופה לעונה הזאת. הקבוצה של יהוא אורלנד ניצחה באופן מרשים 86:94 את טנריפה וסיימה במקום האחרון בבית 4, במאזן של 4:2 שלילי. רק הפסד אחד היה במשחק חד צדדי (108:85, במחזור השני, מול אותה טנריפה) ובקבוצה מהשרון בהחלט מרגישים שעם קצת יותר מזל וריכוז במשחקים הצמודים, הרצליה הייתה עכשיו מתכוננת לשלב שמינית הגמר ולא מתרכזת רק בליגה.

בבני הרצליה סיכמו: “מרגישים הרבה גאווה על הדרך בה סיימנו את שלב הבתים, התמודדנו כשווים מול קבוצות מאוד חזקות ובלי הבית שלנו, אבל גם ישנה תחושת תסכול ופספוס, כי עם קצת יותר ריכוז היינו בשלב הבא. היה חסר לנו עוד ניצחון ובהחלט יכולנו לקחת אחד”. 

בקבוצה בהחלט מרוצים מהיכולת בתקופה האחרונה, בה הרצליה ניצחה שישה משבעת משחקיה האחרונים, כולל הניצחונות באירופה ובליגה על הפועל ירושלים. “אנחנו נראים נהדר. ניצחנו בתקופה הזאת שלוש קבוצות שעל הנייר טובות מאיתנו ובוודאי עשירות מאיתנו”, אמרו בקבוצה. “זה מראה שמצאנו את החיבור שלנו ואת הדרך הנכונה לשחק. ברור שיש עדיין לאן להשתפר, אבל העתיד ורוד”. 

צצ'ינאנו אונואקו (שחר גרוס)

כעת הרצליה תרצה להמשיך את המומנטום החיובי שלה, אך בשבת הקרובה מחכה לה משוכה גבוהה במיוחד, בדמות הפועל תל אביב (19:10, אולם היובל ), שכמובן טרם הפסידה העונה בליגה. 

במועדון מהשרון אמרו לקראת המפגש מול מוליכת היורוליג: “זה המשחק הכי קשה בלוח, אבל אנחנו מאמינים ביכולת שלנו לעשות להם חיים מאוד קשים”.

אסור לפספס
