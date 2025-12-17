בגין קריאות גזעניות: הפועל חולון תעמוד לדין

הפועל חולון תשחק הערב (רביעי) נגד בוראספור בליגת האלופות של פיב”א, אך לפני ההתמודדות היום, תובע איגוד הכדורסל בישראל קיבל החלטה להעניש את הצהובים-סגולים, לאחר שהקהל שלהם השמיע קריאות גזעניות בניצחון הקבוצה 66:67 נגד מכבי רמת גן ביום שישי האחרון.

במכתב שהוציא התובע, הוא כתב כך: “קיבלתי לעיוני את דו”ח המשקיף מהמשחק בנדון. מהדו"ח עולה כי לאורך כל המשחק השמיע קהל אוהדי הפועל חולון נהמות, בעיקר כאשר שחקני מכבי רמת גן עמדו לפני זריקת עונשין. הכרוז ביקש מהקהל לחדול מהנהמות, אולם הקהל לא התייחס לדבריו והמשיך בהתנהגות זו.

“לאור האמור אני מחליט להעמיד לדין את הפועל חולון בגין עבירה לכאורה על סעיף 22(לז) לתקנון המשמעת (קריאות גזעניות). אני מבקש מבית הדין לגזור על הקבוצה קנס כספי בפועל, אשר יכלול הפעלה של קנס בגובה 20,000 ש"ח אשר תלוי ועומד כנגד הקבוצה מיום 4.12.2025”.