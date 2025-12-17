בריבו והאם ירין לוי ושועה יעזבו: קצב בראיון

תאי בריבו יוצא לדרך חדשה. חלוץ נבחרת ישראל שכבש 19 שערים במדי פילדלפיה והוביל אותה למאזן הטוב ביותר ב-MLS בעונה החולפת, ישחק בעונה הבאה בדי.סי יונייטד. קבוצתו החדשה תשלם עליו 4.4 מיליון דולר בנוסף לבונוסים והוא ירוויח 2.6 מיליון דולר לפחות לעונה בנוסף לבונוסים, בחוזהה ל-4.5 שנים. סוכנו של בריבו, גלעד קצב, דיבר על המעבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

קיבלת דמי חנוכה, אנחנו מפרגנים לך.

״אני חייב לציין שהעסקה הזאת עוד לא נגמרה. תאי חתם אתמול, היום הקבוצות אמורות לחתום. עוד לא סופי״.

תכניס אותנו למאחורי הקלעים של העסקה.

״תאי הוא הישראלי הבכיר בליגה האמריקאית. הוא מבקיע הרבה והפך לדומיננטי. כיוונו שהוא יהיה אחד משלושת השחקנים שאין להם הגבלת שכר, לפי החוק ב-MLS״.

זה אומר הרבה.

״אנחנו מלווים את תאי ומאמינים בו מהרגע הראשון. ההתחלה לא הייתה קלה, והוא ילד שעבר הרבה בחיים. אני שמח שכיוונו והצלחנו להשיג את זה מוקדם ממה שחשבנו״.

תאי בריבו (IMAGO)

הוא עזב קבוצת צמרת לקבוצת תחתית.

״קבוצה שהייתה במאבקי ירידה יכולה עונה אחרי זה להיות מועמדת לאליפות. הם הולכים לבנות קבוצה חדשה ולהביא שחקנים טובים והתהליך הזה קרץ לתאי. היו אופציות על הנייר יותר טובות, אבל כשמראים לך שרוצים אותך ושמאמינים בך זה משפיע״.

חוזה שמוערך ביותר מעשרה מיליון דולר.

״לא נכנס לסכומים. הוא הרוויח את זה ביושר ומגיע לו. לא תמיד פרגנו לו, הוא עשה את זה בכוחות עצמו. פה בגלל שזה 4.5 שנים זה חלק מזה שרוצים להראות כמה מאמינים בו״.

תאי הוא רק הסנונית הראשונה שלך בארה״ב.

״יש הצלחה של ישראליים שם בארה״ב, השוק הזה נפתח. יהיו העברות גם שם וגם באירופה. זה מקום ששחקנים מצליחים בו ואני מאמין שיהיו עוד העברות לשם. גם החלון בארה״ב הוא כמעט עד סוף מרץ אז זה רק תחילת הדרך״.

אז יש עוד עבודה.

״כן, לאט לאט. אני חושב שיש לנו שמחה גדולה. גם איציק, אבא של תאי, התרגש מאוד. אנחנו מלווים את תאי מגיל 17. אנחנו יודעים מי הוא ומה הוא. הוא הוכיח את עצמו וזה מגיע לו״.

תאי בריבו (IMAGO)

יש מענקים?

״כמו לכל שחקן. יש המון סוגי מענקים. גולים, תארים וכו׳. יצירתיות תמיד הייתה לנו. בפילדלפיה הכנסנו סעיף MVP וזה השתלם לנו״.

מה קורה עם עוז בילו שמסיים חוזה בנתניה?

״לנתניה יש אופציה. יש לו התעניינות מהרבה קבוצות, גם מארה״ב. נבין מה קורה בעתיד. בכל מקרה יש חוזה בנתניה ויש להם אופציה לעוד עונה וחצי״.

מה קורה עם אילון אלמוג?

״ננסה לראות מה הכי נכון לו. כשהוא משחק הוא מבקיע ואנחנו רוצים שהוא ישחק. יש הרבה דברים לקראת ינואר. יש הרבה הפתעות. צריך לציין לשבח אצ העסקה של רן בנימין״.

עופרי ארד לא חוזר לארץ, לאן הוא הולך?

״שחקן מצוין וחופשי, כמו יהב גורפינקל״.

עופרי ארד (IMAGO)

קיבלתם הצעות מהארץ לעופרי ארד?

״קיבלנו, אבל זה לא רלוונטי״.

מישהו משניהם מועמד ל-MLS?

״ימים יגידו״.

שניהם לא יחזרו לארץ?

״אי אפשר לדעת, אבל זה לא הכיוון בכלל״.

מה עם מנור סולומון?

״יש לו משחק גביע היום ונאחל לו הצלחה, בוא לא נפריע לו להתכונן למשחק״.

ומה עם נטע לביא? מכבי חיפה לא משגעת אתכם?

״נטע משחק בקבוצת צמרת ביפן ומרוויח סכומים יפים, לא רואה סיבה שהוא יחזור לארץ. אי אפשר לדעת מה יקרה, אבל לא נראה לי שהוא יחזור לארץ. הוא בקבוצת צמרת שמשחקת באלופות ויש לו יותר סיבות להישאר שם״.

נטע לביא (IMAGO)

מה עם יואב גראפי?

״נגיע לינואר ונבין״.

יש אופציות?

״הוא שחקן מכבי תל אביב, יש סיטואציה לא נעימה. לא לזה פיללנו. זה מאוד מוקדם. השחקנים תחת חוזים וזה לא תלוי בנו״.

מה עם משה סמל?

״אחרי שחתמנו שינו קצת את החוקים, צריך למצוא לו קבוצה חדשה״.

הוא יחזור לישראל?

״אם יחזור זה רק לליגת העל, אבל זה עוד מוקדם״.

ירין לוי יישאר בבית״ר עד סוף העונה?

״אני לא רוצה לנחש. אולי כן ואולי לא״.

ירין לוי (עמרי שטיין)

יש לכם הצעות?

״אעדכן בפרטי״.

סתיו טוריאל?

״זו המחלקה של רונן״.

ירדן שועה?

״אין לי תשובה אמיתית, עדיף לא להגיד סתם״.

אולי הוא לא יסיים את העונה בבית״ר ירושלים?

״הכל יכול להיות. ירדן שחקן מצוין. בוא נזרום עם הזמן ואני מאמין שייצאו שחקנים לחו״ל. אני מפרגן לכל שחקן שיוצא לחו״ל גם אם הוא לא שלנו״.

פספסנו מישהו?

״בוא נחכה לינואר ונראה מה קורה״.