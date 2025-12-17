"נגמרו הימים האלה", "האם אתה מאיים עליי?"

סערת החולצה של אוהדי הפועל ת”א, אותה במשטרה לא מוכנים להכניס לאצטדיון בלומפילד במשחק מול מכבי בני ריינה ביום שבת, מתקרבת לנקודת רתיחה. לכולם ברור שצפוי פיצוץ גדול בשבת, אבל עד כה השיחות בין המשטרה, ההתאחדות לכדורגל והמועדון לא נשאו פרי.

ח"כ סימון דוידסון, סגן יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת המשנה לספורט, יצא נגד החלטת המשטרה והודיע שיגיע למשחק עם החולצה, מי שיצר עימות חריף עם המפכ"ל דני לוי. שלושה ימים לפני המשחק, דוידסון ותת ניצב ליאור אבודרהם מחטיבת הדוברות במשטרה התעמתו מילולית בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

ראינו גם אתמול את האירוע עם החולצות, אתם לא עוצרים עם הדבר הזה וממשיכים לעמוד על זה.

ליאור אבודרהם: ״זה נראה כאילו שכחנו את האלימות במגרשי הספורט ואת התופעה הבזויה הזאת, ואנחנו מתעסקים רק בחולצות כבר שבועיים. האירוע הזה הוא החלטה מקצועית של המפקד הטריטוריאלי במשחק הראשון בבלומפילד, והיא גובתה על ידי מפקד המחוז והמפכ״ל״.

ראינו כבר אוהדים שבאים עם חולצות של כהנא ונכנסים חופשי, נראה שהמשטרה לקחה מטרה להיכנס באוהדים.

אבודרהם: ״מי שעושה את הבידוק הן חברות אבטחה פרטיות ואנחנו מנחים אותן. אם היינו מדברים על עשרות אוהדים שנכנסים עם חולצות של כהנא הייתי אומר שצריך לבדוק את זה. נכנס דגל, ניסינו לאתר מי הכניס אותו״.

החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)

כשאתם רוצים אתם דווקא יכולים.

אבודרהם: ״כשהתקשורת רוצה להציג משהו מעוות היא מצליחה. אתמול בערוצי החדשות הציגו סרטון שלקוח מהדרבי הירושלמי ואמרו שנגד אוהדי סכנין לא עשינו כלום. באירוע הזה נעצרו שני קטינים, אבל הכי קל להפיל את זה על אכיפה בררנית״.

יש התאגדות רחבה עם אוהדים נורמטיביים על הזכות לחופש הביטוי. מה תעשו אם יגיעו אלפים עם החולצות האלה?

אבודרהם: ״משטרת ישראל ערוכה לכל תרחיש. אם צריך למנוע מאלפי אוהדים להיכנס – נעשה את זה. החולצות האלה מבזות. מחר יש דיון בבג״ץ ונראה מה הוא מחליט, נפעל בהתאם ונכבד את ההחלטה. באופן חד משמעי, לפי המון הנחיות מכל העולם, לא צריך להכניס למגרשים חולצות שמעוררות הפרעה לסדר הציבורי״.

ראינו חולצות אחרות שלא זכו לאותו יחס, למשל חולצות נגד הפצ״רית. למה לא תפסתם אותן?

אבודרהם: ״כל מקרה כזה נבדק ונבחן. צריך להפסיק עם הנרטיב הזה. אם לא היה כתוב ‘נגד חלאות’, אולי היינו מעבירים את זה. לוקחים גוף של 30 אלף שוטרים וקוראים להם חלאות. מי שנותן לגיטימציה לחולצה הזאת מנרמל אלימות. במקום להוקיע אלימות בספורט, צריך לפעול יד ביד עם כל הגורמים. משחק ספורט הוא לא אירוע מחאה – יש בו כללים וחוקים״.

אוהד הפועל תל אביב עם חולצת המחאה (רועי כפיר)

לאוהדים מותר למחות נגד הבעלים.

אבודרהם: ״אתה מכניס מחאה לתוך אירוע ספורט״.

וזה אסור?

אבודרהם: ״מגרש כדורגל זה מקום עם חוקים שלא חלים בקניון״.

ח״כ דוידסון, מה דעתך על הדברים של ליאור?

״אני מכיר את ליאור מהישיבות. הספורט רק נכנס לתוך האירוע – האירוע הוא האיסור. היום זה אוהד הפועל שלא נכנס למגרש, מחר זה אוהד מכבי שלא נכנס לקניון. זה אירוע דרמטי וקיצוני. אין דבר כזה ששוטר ירים חולצה ויחליט אם אתה נכנס או לא. גם אם אדם לא מסכים עם הדעה – זכותו להביע אותה. אני לא מתחבר למשפט ‘שוטרים חלאות’, אבל אם לא הייתי מעלה תמונה עם החולצה זה לא היה צובר הד. זה תהליך שקורה במדינות לא דמוקרטיות. מזל שיש בג״ץ ונכבד כל החלטה״.

ליאור, תגובה?

״התפקיד של המשטרה הוא לשמור על הסדר. אם שיקול הדעת של מפקד האירוע הוא לא להכניס חולצות כאלה – צריך לכבד את זה״.

דוידסון: ״במקום להוריד להבות אתם מגבירים אותן. זה אירוע קיצוני בכל קנה מידה״.

סימון דוידסון (אורן בן חקון)

אבודרהם: ״לא ייתכן שנבחר ציבור ישים חולצה נגד שוטרים ונגד מכבי תל אביב ויפרסם אותה. נגמרו הימים שמשתלחים במשטרה״.

דוידסון: ״אתה מאיים עליי? מה זה ‘נגמרו הימים’? מה אנחנו, צפון קוריאה? אני נבחר ציבור ואביע מחאה״.

אבודרהם: ״אל תיקח את זה לשם. המשטרה לא תהיה שק חבטות. אם היית מבקר בלי החולצה – זה היה אחרת״.

דוידסון: ״אם לא הייתי שם את החולצה, לא היו מתייחסים. לשכת השר מתעלמת מהפניות״.

אבודרהם: ״לא נכנס לפוליטיקה״.

דוידסון, תגיע עם החולצה למשחקים הבאים?

״אעשה מה שבג״ץ יחליט״.

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

אבודרהם: ״אין לנו שום דבר נגד הפועל תל אביב. אי אפשר לטעון לאכיפה בררנית – אנחנו עוצרים גם אוהדי בית״ר. פועלים ללא משוא פנים״.

הייתה לכם פגישה עם המנהלת ואולי אתם פשוט לא יודעים איך לרדת מהעץ שטיפסתם עליו?

אבודרהם: ״זו החלטה פיקודית שמבוססת על חוקי אופ״א ומקרי עבר. אם באירופה לא מאפשרים – אולי צריך להקשיב״.

דוידסון: ״ואם היה רק ‘כהנא’ – גם זה לא היה נכנס״.

אבודרהם: ״אני מדבר ענייני. החולצה שלך מבזה – זו דעתי״.

מה הרגשת כשראית את ח״כ דוידסון עם החולצה?

אבודרהם: ״נעלבתי, וכמוני אלפי שוטרים. אפשר לבקר, אבל יש דרך״.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

איפה עובר הגבול בין חופש הביטוי לביקורת לגיטימית?

אבודרהם: ״האם היית כותב ‘חלאות’ על גוף אכיפה אחר? למה לא למנוע שיח אלים?״.

אז זה לא חוקי או שזה פוגע?

אבודרהם: ״זה לא עניין של עלבון אישי. גם אוהדי מכבי נפגעים״.

מה תעשו אם כל אוהדי הכדורגל יגיעו עם החולצות האלה?

אבודרהם: ״ייתכן שלא נאפשר קהל. נבצע הערכת מצב״.

תשביתו את הספורט בגלל חולצות?

אבודרהם: ״אין רצון כזה. יש שוטר חטוף בעזה – כשמשתלחים במשטרה משתלחים גם בו״.

דוידסון: ״גם אני עם סיכה להחזרת החטופים, אבל לשר יש סיכה אחרת – של חבל תלייה״.

שוטרים ואוהדי הפועל תל אביב מחוץ לאצטדיון (שחר גרוס)

אבודרהם: ״לא נכנס לפוליטיקה״.

מה עושים עם אוהד שמגיע עם חולצה ‘כהנא צדק’?

אבודרהם: ״כל חולצה שמפריעה לסדר הציבורי ויכולה ללבות אלימות – צריך להוציא״.

לפי הכתבה בכאן 11 נכנסו אוהדים עם חולצות כאלה.

אבודרהם: ״מדובר בשני אוהדים בלבד. לא להסתמך על כתבות מגמתיות״.

לקחתם את אוהדי הפועל תל אביב כפרויקט.

אבודרהם: ״נפגשנו עם הנהלת המועדון. רוב האוהדים נורמטיביים. אנחנו נגד הקומץ האלים״.

הבנו שניסיתם לרדת מהעץ והכול התלקח מחדש בגלל הפוסט של דוידסון.

אבודרהם: ״אנחנו פועלים רק לפי חוק. מותר לבקר – יש דרך״.

השר בן גביר דיבר איתכם על החולצה?

אבודרהם: ״לא״.

דוידסון (צוחק): ״בוודאי שכן. זה מגיע מלמעלה״.

אוהדי הפועל ת"א ואיתמר בן גביר (רדאד ג'בארה וראובן שוורץ)

אבודרהם: ״המשטרה פועלת לפי מדיניות״.

דוידסון: ״המשטרה של כולנו. חופש הביטוי הוא ערך עליון״.

אבודרהם: ״אין מקום לחולצות שמכפישות שוטרים ואוהדים״.