ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

צ׳אבי אלונסו לא זימן את קפטן הנוער של ריאל

מאמן הבלאנקוס העלה שישה שחקני נוער למשחק הגביע נגד טלאברה מהליגה ה-3, אך הקפטן, מנואל אנחל, לא נכלל. בקבוצה הופתעו מהמלך. אנדריק צפוי לפתוח

צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

מאמן ריאל מדריד, צ'אבי אלונסו, מוצא את עצמו במרכז העניינים בתקופה האחרונה, כאשר מעמדו התערער והשחקנים יצאו להגנתו והביעו תמיכה רחבה במאמן. לקראת משחק הגביע הערב (רביעי, 22:00) נגד טלאברה מהליגה השלישית בספרד, פרסם אלונסו את הסגל שכולל שישה שחקני נוער (פראן גונסאלס, דויד חימנס, ז'ואן, ואלדה, טיאגו פיטארץ' וססטרו), אך שמו של הקפטן והמנהיג של קבוצת הנוער, מנואל אנחל, נותר בחוץ באופן מפתיע.

ההחלטה התקבלה באכזבה קשה בסביבתו של הקשר, שנחשב לשחקן מוביל בפרויקט של ארבלואה והוביל את הקבוצה לזכייה בטרבל בנוער בעונת 2022/23.

אנחל, ששיחק אתמול בתבוסה של ריאל מדריד 4:0 למנצ׳סטר סיטי באלופות, ציפה לקבל את ההזדמנות המיוחלת בבוגרים, בייחוד לאור העובדה שחבריו לקישור, ססטרו ופיטארץ', כן זומנו, ושבמועדון הייתה מחשבה שתחת אלונסו הוא יקודם.

אנדריק (IMAGO)אנדריק (IMAGO)

בכל אופן, הבלאנקוס צפויים לשלב במשחק גם שחקנים שלא זוכים לרוב לחוצת ההרכב, כשאנדריק, דני סבאיוס ופרנק מסטנטואונו יפתחו, ואנדריי לונין יעלה בין הקורות.

