כדורגל עולמי

דמבלה זכה בפער של 11 נקודות מלאמין ימאל

אחרי שקיבל את פרס שחקן העונה של פיפ״א, מספרי ההצבעות נחשפים. הצרפתי זכה ב-50 קולות, בעוד הכוכב הצעיר ב-39. אמבפה 3 עם 34. הרשימה המלאה בפנים

|
אוסמן דמבלה עם כדור הזהב (IMAGO)
אוסמן דמבלה עם כדור הזהב (IMAGO)

לאחר הזכייה החגיגית של אוסמן דמבלה בפרס שחקן העונה של פיפ"א לשנת 2025, פורסמו התוצאות הרשמיות והמלאות של ההצבעה. על פי הנתונים המשוקללים, הכוללים את הצבעות הקפטנים, המאמנים, התקשורת והקהל, דמבלה סיים בפסגה עם 50 נקודות עגולות, כשהוא משאיר מאחור את ילד הפלא של ברצלונה, לאמין ימאל, שהגיע למקום השני עם 39 נקודות.

את השלישייה הראשונה סגר קיליאן אמבפה מריאל מדריד עם 35 נקודות, פער של 15 נקודות מהפסגה וארבע נקודות בלבד מהסגנות. אחרי שלושת הראשונים הגיעו אשרף חכימי עם 31, ראפיניה עם 29, מוחמד סלאח עם 24, ויטיניה הפורטוגלי עם 22, הארי קיין עם 14, נונו מנדס עם 13, פדרי עם 12 וקול פאלמר עם שבע.

קפטן נבחרת ספרד, אונאי סימון, הצביע עבור לאמין ימאל , פדרי ונונו מנדס בסדר זה. מאמן נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה בחר בפדרי, לאמין ימאל ואמבפה.

