ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

התנאים להחתמת חוליאן אלברס בברצלונה

בקטלוניה דווח מה צריך לקרות כדי שכוכב אתלטיקו יגיע בקיץ לקאמפ נואו: הקשר למסי, העונה של הקולצ'ונרוס, מעל 100 אלף באצטדיון ומי יצטרך לעזוב?

חוליאן אלברס ולאמין ימאל (IMAGO)
חוליאן אלברס ולאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה כבר עם הפנים ליום שאחרי רוברט לבנדובסקי. החלוץ הפולני, מהכובשים הבולטים של העשור האחרון, יסיים בקיץ הבא ארבע עונות במדי הקטלנים, וחוזהו יפוג בתום העונה. בגיל 37, המשך דרכו במועדון אינו נראה סביר, גם אם לא נפסל לחלוטין, ובקאמפ נואו כבר עובדים מזה זמן על מציאת היורש בעמדת ה-9.

בצוות המקצועי קיימת אמונה ביכולת של פראן טורס לספק מענה חלקי, אך בברצלונה מבינים שיש צורך בחלוץ נוסף שיחזק את החוד ויהווה עוגן לשנים קדימה. ארלינג הולאנד ירד מהפרק בשל תג המחיר הגבוה והארכת חוזהו במנצ’סטר סיטי עד 2034, ובמקומו צצו שמות אחרים, בהם הארי קיין ובעיקר חוליאן אלברס.

הארגנטינאי של אתלטיקו מדריד ממשיך להיות מועמד שמסקרן מאוד את ברצלונה, גם אם הנשיא ז’ואן לאפורטה ניסה לצנן ציפיות והבהיר לאחרונה כי מדובר בעסקה מורכבת במיוחד. אלברס, בן 25 בלבד, נחשב להחתמה בעלת פוטנציאל ספורטיבי וכלכלי גבוה, כזו שיכולה לשרת את המועדון לאורך זמן בחוזה ארוך טווח.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

בברצלונה מודעים לכך שהכניסה של קרן ההשקעות האמריקאית Apollo Sports’ Capital’ לבעלות על אתלטיקו מדריד רק מקשה על המהלך, שכן לקבוצה מהבירה הספרדית אין מחסור במשאבים. עם זאת, בעיתון ‘ספורט’ נכתב כי בקאמפ נואו מאמינים שישנם תרחישים שיכולים לפתוח פתח. אחד מהם קשור לרצונו של השחקן עצמו: אלברס הוא מעריץ מושבע של ליאו מסי ואוהד ברצלונה מילדות, וללבוש את מדי הבלאוגרנה נחשב בעיניו לחלום ישן.

תרחיש נוסף שיכול לשחק לטובת הקטלונים הוא עונה ללא תארים מצד אתלטיקו. מצב כזה עשוי לגרום לחלוץ לשקול שינוי אווירה ולחפש פרויקט עם סיכויי זכייה גבוהים יותר, מה שיחזק את עמדתו מול הנהלת המועדון. זהו פרט קריטי, שכן חוזהו של אלברס תקף עד 2030 וסעיף השחרור שלו עומד על לא פחות מ-500 מיליון אירו – נתון שהופך את הסכמת השחקן למפתח כמעט יחיד לפתיחת משא ומתן.

חוליאן אלברס וליאו מסי (רויטרס)חוליאן אלברס וליאו מסי (רויטרס)

מעבר לכך, בברצלונה בונים גם על שיפור משמעותי במצב הכלכלי בשנים הקרובות. אם לא יהיו עיכובים, העונה הנוכחית תסתיים עם כ-60 אלף צופים בקאמפ נואו, ובעונת 2026/27 האצטדיון צפוי לחזור לתפוסה מלאה של למעלה מ-100 אלף מקומות. המועדון מתקרב לחזרה לכלל ה-1:1 של הליגה הספרדית, והאצטדיון המחודש אמור להפוך למנוע הכנסות משמעותי שייצר עודפים לטובת חיזוק הסגל.

במידה ועסקה על אלברס תדרוש סכום של כ-100 מיליון אירו ואף יותר, בברצלונה יודעים שלא תהיה ברירה אלא למכור כוכב בכיר כדי לממן את המהלך. עזיבתו האפשרית של לבנדובסקי תפנה מקום משמעותי בתקרת השכר, אך לא תספיק לבדה, ויידרשו הכנסות נוספות.

לאמין ימאל בקאמפ נואו (IMAGO)לאמין ימאל בקאמפ נואו (IMAGO)

צריך לזכור גם שמתישהו במהלך העונה יתקיימו הבחירות לנשיאות. זה אמור לקרות לכל המאוחר בקיץ, אבל בינואר ייצא ספר של ז’ואן לאפורטה, “איך הצלנו את בארסה", ובקטלוניה מעריכים שזה חלק מהקמפיין, מה שמעיד על כך שהבחירות ייערכו כבר בחודשים הקרובים. כידוע, בקמפיינים שכאלה שמות של כוכבים כהבטחות רכש הם דבר שבשגרה וגם אלברס יכול להפוך לשחקן מפתח במאבק הפוליטי.

הרבה חלקים עוד צריכים להתחבר, אך דבר אחד ברור: למרות המורכבות, בברצלונה לא פוסלים את האפשרות לנסות וללכת עד הסוף על חוליאן אלברס – כיורש העתידי של לבנדובסקי וכפנים של ההתקפה בעידן הבא.

