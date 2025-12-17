פליק הבהיר: טר שטגן בהרכב? רק למשחק הזה

ברצלונה פתחה אתמול (שלישי) את מסע ההגנה על גביע המלך עם ניצחון 0:2 על גוודלחרה. הקבוצה מהליגה השלישית בספרד הקשתה על הקטלונים, אבל בסופו של דבר שערים של אנדראס כריסטנסן ומרקוס רשפורד הכריעו ומארק אנדרה טר שטגן שמר על רשת נקייה במשחק החזרה שלו מפציעה קשה.

למרות שהאנזי פליק הבהיר שז’ואן גארסיה הוא השוער מספר 1 ויקבל מנוחה בגביע, בקטלוניה דווח לאורך היום אתמול שוויצ’ך שצ’סני יהיה השוער שיפתח מול גוודלחרה. אלא שהמאמן הפתיע את כולם ושלח את קפטן בארסה אל בין הקורות.

מטבע הדברים, טר שטגן היה במוקד ופליק הבהיר עוד לפני שריקת הפתיחה: “טר שטגן משחק רק במשחק הזה. הוא הקפטן שלנו, הוא כשיר ויכול להראות שהוא מוכן לשחק". בתקשורת הקטלונית ראו בדברים הללו כרמיזה לכך שמדובר במהלך שנודע לקדם השאלה של הקפטן בינואר, וכתבו: “הייתה לו הצלהה גדולה אחרי ה-0:1 והוא הראה שהוא מוכן להרכב".

האנזי פליק (IMAGO)

בסיום אמר פליק: “המשחקים הללו לא קלים, הגישה הייתה המפתח לניצחון והכי חשוב שעברנו שלב. לכריסטנסן היה משחק פנטסטי, הוא היה טוב מאוד גם בהגנה". המאמן הפתיע גם כשהציב את מארק קסאדו כמגן ימני למרות שרמז במסע"ת שלא יעשה את זה, והסביר: "רואה בקסאדו יותר כקשר, אבל רציתי לתת לז’ול קונדה מנוחה".

כריסטנסן אמר: “המפתח היה הסבלנות, ניסינו לשלוט, אבל לפעמים זה קשה. היה לי קצת מזל בשער". פאו קובארסי שהגיע ל-100 הופעות בבארסה בגיל 18, הוסיף: “אני שמח מאוד ששיחקתי 100 משחקים עם הקבוצה של חיי, נקווה שיהיו לי עוד הרבה משחקים".