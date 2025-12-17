יום רביעי, 17.12.2025 שעה 08:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

פליק הבהיר: טר שטגן בהרכב? רק למשחק הזה

בקטלוניה התייחסו לדבריו של מאמן בארסה כרמיזה להשאלה בינואר של השוער שחזר ב-0:2 על גוודלחרה. קובארסי: "שמח שהגעתי ל-100 משחקים בקבוצה של חיי"

|
מארק אנדרה טר שטגן בחימום (IMAGO)
מארק אנדרה טר שטגן בחימום (IMAGO)

ברצלונה פתחה אתמול (שלישי) את מסע ההגנה על גביע המלך עם ניצחון 0:2 על גוודלחרה. הקבוצה מהליגה השלישית בספרד הקשתה על הקטלונים, אבל בסופו של דבר שערים של אנדראס כריסטנסן ומרקוס רשפורד הכריעו ומארק אנדרה טר שטגן שמר על רשת נקייה במשחק החזרה שלו מפציעה קשה.

למרות שהאנזי פליק הבהיר שז’ואן גארסיה הוא השוער מספר 1 ויקבל מנוחה בגביע, בקטלוניה דווח לאורך היום אתמול שוויצ’ך שצ’סני יהיה השוער שיפתח מול גוודלחרה. אלא שהמאמן הפתיע את כולם ושלח את קפטן בארסה אל בין הקורות.

מטבע הדברים, טר שטגן היה במוקד ופליק הבהיר עוד לפני שריקת הפתיחה: “טר שטגן משחק רק במשחק הזה. הוא הקפטן שלנו, הוא כשיר ויכול להראות שהוא מוכן לשחק". בתקשורת הקטלונית ראו בדברים הללו כרמיזה לכך שמדובר במהלך שנודע לקדם השאלה של הקפטן בינואר, וכתבו: “הייתה לו הצלהה גדולה אחרי ה-0:1 והוא הראה שהוא מוכן להרכב".

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

בסיום אמר פליק: “המשחקים הללו לא קלים, הגישה הייתה המפתח לניצחון והכי חשוב שעברנו שלב. לכריסטנסן היה משחק פנטסטי, הוא היה טוב מאוד גם בהגנה". המאמן הפתיע גם כשהציב את מארק קסאדו כמגן ימני למרות שרמז במסע"ת שלא יעשה את זה, והסביר: "רואה בקסאדו יותר כקשר, אבל רציתי לתת לז’ול קונדה מנוחה".

כריסטנסן אמר: “המפתח היה הסבלנות, ניסינו לשלוט, אבל לפעמים זה קשה. היה לי קצת מזל בשער". פאו קובארסי שהגיע ל-100 הופעות בבארסה בגיל 18, הוסיף: “אני שמח מאוד ששיחקתי 100 משחקים עם הקבוצה של חיי, נקווה שיהיו לי עוד הרבה משחקים".

