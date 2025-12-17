יום רביעי, 17.12.2025 שעה 16:02
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%2497-264122דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
59%2424-257922בוסטון סלטיקס
57%2695-271623אטלנטה הוקס
57%2664-271323קליבלנד קאבלירס
55%2537-255722טורונטו ראפטורס
52%2486-252421מיאמי היט
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
43%2542-246321שיקגו בולס
39%2709-259023מילווקי באקס
32%2561-252022שארלוט הורנטס
29%2445-233021ברוקלין נטס
23%2644-243322אינדיאנה פייסרס
15%2521-226420וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
81%2445-265621דנבר נאגטס
74%2108-231619יוסטון רוקטס
70%2332-233820לוס אנג'לס לייקרס
68%2543-263622מינסוטה טימברוולבס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
52%2588-265223גולדן סטייט ווריורס
52%2407-243221פיניקס סאנס
43%2635-254221יוטה ג'אז
41%2544-249822ממפיס גריזליס
39%2659-258023דאלאס מאבריקס
36%2684-261922פורטלנד בלייזרס
27%2686-245222סקרמנטו קינגס
22%2821-261223ניו אורלינס פליקנס
18%2540-241022לוס אנג'לס קליפרס

תואר אחרי 52 שנה: ניו יורק זכתה בגביע ה-NBA

ההמתנה הארוכה הסתיימה: הניקס חגגו תואר היסטורי לראשונה מאז האליפות ב-1973 עם 113:124 בגמר על סן אנטוניו. 28 לאננובי ו-25 לברונסון, 18 לוומבי

|
שחקני ניו יורק עם הגביע (רויטרס)
שחקני ניו יורק עם הגביע (רויטרס)

במשך שנים ניו יורק נחשבה ללוזרית הגדולה של ה-NBA. אחרי הכל, הפעם האחרונה שהיא זכתה בתואר הייתה אי שם ב-1973 כשהמאמן שלה, מייק בראון, היה תינוק בן שנתיים, אבל הבוקר (רביעי) ההמתנה הארוכה הסתיימה – לניקס יש תואר. הקבוצה מהתפוח הגדול זכתה בגביע היסטורי אחרי ניצחון 113:124 על סן אנטוניו ו-ויקטור וומבניאמה בגמר בלאס וגאס.

בגמר הגביע הראשון אי פעם של שתי הקבוצות, הניקס חגגו תואר אחרי שעמדו בלחץ בקלאץ’. אחרי שרדפה אחרי הספרס, ניו יורק פתחה מצוין את הרבע האחרון עם דקות מצוינות של מיצ’ל רובינסון ושתי שלשות רצופות של ג’ורדן קלרקסון ועוד אחת של או.ג’י אננובי, בעוד סן אנטוניו מתקשה לעמוד בקצב.

הניקס נטלו את ההובלה והמשיכו במומנטום, וגם החזרה של וומבניאמה מהספסל לא שינתה הרבה. הכוכב הצרפתי שחזר רק לאחרונה מפציעה, היה במגבלת דקות גם הפעם למרות שמדובר בגמר, ולא הצליח לשנות את התמונה. בסופו של דבר הניקס ניצחו 19:35 ברבע האחרון עם יכולת מצוינת של טיילר קולק, שעזר לזכות בגביע, אותו הניפו ביחד קפטן הניקס, ג’יילן ברונסון, קארל אנתוני טאונס ויתר השחקנים.

חגיגות בניקס (רויטרס)חגיגות בניקס (רויטרס)
קארל אנתוני טאונס (רויטרס)קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

הניקס קיבלו 28 נקודות מאו.ג’י אננובי שקלט תשעה ריבאונדים, ברונסון הוסיף 25 עם שמונה אסיסטים, טאונס 16 לצד 11 כדורים חוזרים, וג’וש הארט ומיקל ברידג’ס 11 כל אחד מבין שחקני החמישייה. תרומה משמעותית הגיעה גם מהספסל: קלרקסון קלע 15 נקודות, קולק 14 עם חמישה אסיסטים וחמישה ריבאונדים, ורובינסון סיים עם ארבע נקודות בלבד, אבל היו לו לא פחות מ-15 ריבאונדים, 10 מהם רק בהתקפה.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)ויקטור וומבניאמה (רויטרס)
או.גאו.ג'י אננובי (רויטרס)
משחק חייו. טיילר קולק (רויטרס)משחק חייו. טיילר קולק (רויטרס)

דילן הארפר היה הקלע הבולט של סן אנטוניו עם 21 נקודות, וומבניאמה קיבל 25 דקות וקלע 18 עם שישה ריבאונדים, דיארון פוקס הוסיף 16 נקודות ותשעה אסיסטים, סטפון קאסל (12 אסיסטים) הוסיף 15 נקודות, לוק קורנט 14, דווין ואסל 12 והריסון בארנס 11.

