יום רביעי, 17.12.2025 שעה 09:34
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1247-134515הפועל ת"א1
67%1263-129615ברצלונה2
67%1276-134015ולנסיה3
64%1107-112714פנרבחצ'ה4
60%1256-135715מונאקו5
60%1226-128415הכוכב האדום6
60%1295-133115פנאתינייקוס7
60%1242-127315ריאל מדריד8
60%1231-130515ז'לגיריס9
57%1161-120814אולימפיאקוס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
47%1240-121315וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
40%1297-123215פרטיזן בלגרד14
38%1476-142916מכבי ת"א15
33%1294-120315אנדולו אפס16
33%1342-128715באסקוניה17
33%1261-117215באיירן מינכן18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

במכבי מודים: "היה מכוער אבל העיקר שניצחנו"

הצהובים רשמו ניצחון שלישי ברציפות ביורוליג אחרי ה-95:97 על דובאי: "העיקר התוצאה כשנמצאים במצב כמו שלנו". וגם: מה המטרות של הקבוצה להמשך?

|
שחקני מכבי תל אביב (Dubai Basketball)
שחקני מכבי תל אביב (Dubai Basketball)

מכבי תל אביב סופרת כבר רצף ניצחונות של שלושה משחקים לאחר שגברה אתמול (שלישי) 95:97 על דובאי של יוריצה גולמאץ במסגרת המחזור ה-16 ביורוליג. חניכיו של עודד קטש ניצחו את המשחק הראשון בפתחו של שבוע כפול, כאשר ביום חמישי הקרוב הם יארחו את ולנסיה בפיס ארנה, כשינסו להמשיך את המומנטום, ועל הדרך לסיים לראשונה שבוע משחקים כפול עם שני ניצחונות. 

הצהובים שיפרו את מאזנם לשישה ניצחונות אל מול 10 הפסדים, כשהתחושה בתחילת המשחק "הזכירה את תחילת השנה בהגנה, לא שמרנו טוב". למרות יכולת טובה מעבר לקשת, דובאי הייתה זו שסיימה את הרבע הראשון ביתרון בן שבע נקודות, כשהיא קולעת 30 בתום עשר דקות של כדורסל, ו-52 בסך הכל במחצית.

עם זאת, רבע שלישי מצוין של הצהובים שם אותם בפוזיציה נהדרת, רק שאז, שוב פעם תחושה מוכרת מן העבר עלתה לה: "הובלנו ב-17 והם חזרו, זה לא צריך לקרות", הודו במועדון. הצהובים כבר ראו כיצד יתרון של שש נקודות בסמוך לסיום הופך לשוויון, אבל בשורה התחתונה כפי שהוסיפו: "בסוף סופרים ניצחונות". 

לוני ווקר (Dubai Basketball)לוני ווקר (Dubai Basketball)

בסביבת הקבוצה הבהירו כי המטרה שלהם כעת היא לאסוף ניצחונות ולא להסתכל רחוק מדי. אתמול, במהלך הקאמבק של דובאי, מכבי תל אביב איבדה את הסקורר המרכזי שלה: "הרחיקו לנו את ווקר בשלב משמעותי ובכל זאת ניצחנו במגרש קשה, כשהמומנטום היה כבר בצד השני".

ההפסד של האמירתים אתמול היה הפסד הבית הראשון במגרשם הביתי קוקה קולה ארנה. כזכור, הקבוצה נכנעה העונה ב’משחק ביתי’ בבוסניה להפועל תל אביב. במועדון החמיאו לכל מי שדרך על הפרקט, אך היה ברור שמי שגנב את ההצגה הוא מי שגם היה שם בקלאץ' ומסר "כדור ענק" לאושיי בריסט, הלא הוא איפה לונדברג. 

גג'יילן הורד (Dubai Basketball)

הסיפור מבחינתם של אנשי הקבוצה היה האינטנסיביות שהרימו במחצית השנייה, בה ראו דקות עם סלים גדולים של לוני ווקר ויכולת פנטסטית של לונדברג ושל ג'יילן הורד. גם רומן סורקין הראה דקות נהדרות, כמוהו גם תמיר בלאט וג'ימי קלארק, כשטי ג'יי ליף המשיך להיכנס לעניינים.

"היה חשוב לצאת עם התוצאה. העיקר הניצחון כשנמצאים במצב כמו שלנו, בסוף שיהיה מכוער אבל העיקר שניצחנו. צריך לרדת מהר לקרקע, אנחנו עם הפנים לחמישי", סיכמו במועדון. הקבוצה תשוב היום ארצה ותמשיך את הכנותיה לקראת המפגש נגד ולנסיה, שהשיגה אתמול ניצחון גדול בעצמה, על אולימפיאקוס של יורגוס ברצוקאס בהיכל השלום והאחווה בפיראוס. הכתומים של פדרו מרטינז מגיעים למפגש מהמקום השני בטבלת היורוליג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */