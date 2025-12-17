יום ראשון, 28.12.2025 שעה 05:01
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

לה קורוניה הדהימה את מיורקה ועלתה שלב בגביע

אלופת ספרד מעונת 1999/2000 שכבר ירדה לליגה השלישית, רשמה סנסציה מול הקבוצה מהלה ליגה עם 0:1 משער דרמטי. גם אלצ'ה, סוסיאדד ו-ולנסיה ניצחו

|
נואו קארילו בטירוף (IMAGO)
נואו קארילו בטירוף (IMAGO)

הסיבוב השלישי בגביע המלך הספרדי התחיל אמש (שלישי) כשמלבד המשחק של ברצלונה, התקיימו עוד 4 מפגשים. אלצ’ה ניצחה 0:1 את אייבר, לה קורוניה מהליגה השנייה הפתיעה עם 0:1 על מיורקה, ריאל סוסיאדד נמנעה ממבוכה עם 1:2 משער בדקה ה-96 ו-ולנסיה לא התקשתה וגברה 0:2 על ספורטינג חיחון.

לה קורוניה – מיורקה 0:1

האורחת מהלה ליגה התקשתה ולא הצליחה למצוא את השער על אף ששלטה במשחק. לה קורוניה עמדו נהדר מול יריבתם ובאו על שכרם בדקה ה-85, כשנואו קארילו כבש שער סופר דרמטי שהשלים את הסנסציה ונתן לאלופת ספרד מעונת 1999/2000 את הכרטיס הנכסף לשמינית הגמר.

נואו קארילו. לא יכל להסתיר את ההתלהבות (IMAGO)נואו קארילו. לא יכל להסתיר את ההתלהבות (IMAGO)

ריאל סוסיאדד – אלדנסה 1:2

לאחר מחצית ראשונה מאופסת לוקה סוצ’יץ’ סוף סוף הבקיע כשמצא אתה רשת של אלדנסה בדקה ה-79. עוד לא עברו שתי דקות והקבוצה מהליגה השלישית השוותה, כשנצא’ו קינטרה הדהים את הבאסקים. כבר חשבנו שהמשחק עומד להיכנס להארכה, אך בדקה השישית של תוספת הזמן פאבלו מרין כבש את שער הניצחון עבור סוסיאדד, ומנע ממנה מבוכה גדולה בדמות הדחה מוקדמת.

ספורטינג חיחון – ולנסיה 2:0

קרלוס קורבראן ושחקניו לא נקלעו לקשיים מיוחדים והעפילו לשלב שמינית הגמר בגביע הספרדי. כבר לאחר 4 דקות העטלפים עלו ליתרון, כשלוקאס בלטראן כבש את הראשון. כפי שפתחה את ההתמודדות עם שער, כך עשתה ולנסיה גם במחצית השנייה, כשדני ראבה הכפיל את היתרון מבישול של פפלו בדקה ה-48.

אייבר – אלצ’ה 1:0

החבורה של אדר סראביה לא התבלבלה והצליחה לעלות לשלב הבא מול הקבוצה מהליגה השנייה. אדם בועיר הבקיע את השער היחידי במשחק בדקה ה-27. לאייבר הייתה הזדמנות גדולה להשוות במחצית השנייה כשנשרק לזכותה בעיטה מ-11 מטרים, אך חוסה קורפאס החמיץ ואלצ’ה סיימה את המשחק כשידה על העליונה ועם הכרטיס לשלב הבא.

