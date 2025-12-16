במאות מיליונים: ינאי רוכש שליטה בחברת אנרגיה

נופר אנרג'י, בניהולו של עופר ינאי, הודיעה היום (שלישי) לבורסה כי חתמה על הסכם לרכישת גרעין שליטה בחברת אלומיי קפיטל בע"מ, חברה ציבורית דואלית הפועלת בתחום האנרגיה ונסחרת בבורסות תל אביב וניו יורק. במסגרת העסקה תרכוש נופר כ־45.85% מהון המניות של אלומיי תמורת כ-458.5 מיליון שקלים, עסקה המשקפת לחברה הנרכשת שווי של כמיליארד שקלים.

המניות יירכשו מש. נחמה השקעות, ענת רפאל וקניר השקעות משותפות, והשלמת העסקה כפופה לקבלת שורה של אישורים רגולטוריים, בהם אישור רשות החשמל, הממונה על התחרות ורשויות נוספות בישראל ובחו"ל ככל שיידרש. המועד האחרון לקבלת האישורים נקבע ל-90 יום ממועד החתימה, עם אפשרות להארכה בשני שלבים נוספים.

בהתאם להסכם, נופר תפקיד בתוך עשרה ימים סכום השווה ל-10% מהתמורה בנאמנות. במקרה של הפרה יסודית מצד החברה, יועבר הסכום למוכרים כפיצוי מוסכם, ואילו אם ההסכם יבוטל כדין יוחזר הסכום לנופר. מימון הרכישה צפוי להתבצע ממקורותיה העצמיים של החברה.

עופר ינאי (רועי כפיר)

עם השלמת העסקה צפויה נופר להפוך לבעלת השליטה באלומיי, ולמנות עד ארבעה דירקטורים מטעמה לדירקטוריון, במקום דירקטורים מטעם המוכרים. רני פרידריך ימשיך לכהן כמנכ"ל אלומיי.

אלומיי קפיטל פועלת באירופה, בישראל ובארה"ב בתחום ייצור החשמל הקונבנציונלי והמתחדש, עם דגש על פרויקטים סולאריים, ביוגז ואגירת אנרגיה. בנוסף, מחזיקה החברה כ־16.9% ממניות תחנת הכוח דוראד, וכן החזקות בפרויקטי אנרגיה בהיקפים של מאות מגה־ואט באיטליה, ספרד וארה"ב.

בנופר אנרג'י מציינים כי הרכישה משתלבת בתוכנית האסטרטגית של החברה, הכוללת הרחבת פעילותה בשווקים קיימים וכניסה לשווקים חדשים, יצירת סינרגיה תפעולית והרחבת תמהיל הייצור גם לתחום האנרגיה הקונבנציונלית. לדברי החברה, מדובר בצעד נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה באמצעות רכישות בעלות ערך אסטרטגי.