ג’קסון רואו חתם בנס ציונה עד לסיום העונה

עכשיו זה רשמי, רכש ענק בלב המושבה: כפי שפורסם כאן ב-ONE, נס ציונה הודיעה הערב (שלישי) על החתמתו של ג’קסון רואו עד לסיום העונה, כאשר השחקן ששיחק בליגה הטובה בעולם ינחת בישראל בהמשך השבוע ויצטרף לאימוני הקבוצה מלב המושבה.

הפורוורד הקנדי (28, 1.98), ששיחק בעונה שעברה במדי גולדן סטייט ווריירס, מגיע לישראל אחרי שנתיים מרשימות בליגת הפיתוח בקבוצת הבת של גולדן סטייט, סנטה קרוז, כשבעונה שעברה רשם 15.8 נקודות, 7.7 ריבאונדים ו1.2 חטיפות למשחק, ובנוסף שיחק 6 משחקים ב-NBA במדי הווריירס.

לרואו, בוגר מכללת פולרטון, רשם 5 הופעות בנבחרת קנדה. לפני שהצטרף לסנטה קרוז שיחק בבאיירות' הגרמנית, ורשם במדיה 12.5 נקודות ו-5.7 ריבאונדים למשחק. בנוסף, שיחק בצרפת, שוודיה ובליגה הקנדית.

יניב מזרחי אמר: “שמחים שג׳קסון מצטרף למשפחה הכתומה. ההחתמה שלו היא צעד נוסף בפרק החדש של המועדון, כחלק מתהליך שיביא את המועדון לקדמת הכדורסל הישראלי בשנים הקרובות״.

מאיר טפירו הוסיף: "אני שמח שג׳קסון מצטרף לקבוצה. ג׳קסון שחקן עם אוריינטציה הגנתית שמביא איתו קשיחות, איי-קיו כדורסל גבוה וסט כלים מגוון בהתקפה, ויעזור לקבוצה בהרבה אספקטים של המשחק”.