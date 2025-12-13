יום שבת, 13.12.2025 שעה 20:44
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
11664-6887בני הרצליה
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

החתמת ענק: ג'קסון רואו קרוב להצטרף לנס ציונה

הבעלים לב מזור כבר משאיר חותם: הכתומים בדרך לצרף את מי ששוחרר מגולדן סטייט בחוזה חסר תקדים והכי גדול מחוץ לגדולות - כ-700 אלף דולר לעונה

|
ג'קסון רואו בפעולה (רויטרס)
ג'קסון רואו בפעולה (רויטרס)

עירוני נס ציונה בדרך להחתמה ענקית. ההצטרפות כבעלים של איש העסקים האמריקאי, לב מזור, כבר משאירה חותם. הפורוורד ג'קסון רואו, ששוחרר מגולדן סטייט, בדרכו להצטרף לקבוצה של עמית שרף בחוזה ענק של 700 אלף דולר לעונה, החוזה הכי גבוה של שחקן בארץ שלא אצל הגדולות.

רואו (28, 1.98) שיחק העונה בקבוצת הג'י ליג של הווריירס, סנטה קרוז, שם העמיד ממוצעים של 13.4 נקודות, 8.4 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים ו-1.4 חטיפות למשחק.

בעונה שעברה שותף במדי הווריירס בשישה משחקים. בעבר שיחק גם בליגה הגרמנית במדי ביירות’, בליגה השבדית בנורקופינג דולפינס ובליגה הצרפתית ברואן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
