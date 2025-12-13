החתמת ענק: ג'קסון רואו קרוב להצטרף לנס ציונה

עירוני נס ציונה בדרך להחתמה ענקית. ההצטרפות כבעלים של איש העסקים האמריקאי, לב מזור, כבר משאירה חותם. הפורוורד ג'קסון רואו, ששוחרר מגולדן סטייט, בדרכו להצטרף לקבוצה של עמית שרף בחוזה ענק של 700 אלף דולר לעונה, החוזה הכי גבוה של שחקן בארץ שלא אצל הגדולות.

רואו (28, 1.98) שיחק העונה בקבוצת הג'י ליג של הווריירס, סנטה קרוז, שם העמיד ממוצעים של 13.4 נקודות, 8.4 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים ו-1.4 חטיפות למשחק.

בעונה שעברה שותף במדי הווריירס בשישה משחקים. בעבר שיחק גם בליגה הגרמנית במדי ביירות’, בליגה השבדית בנורקופינג דולפינס ובליגה הצרפתית ברואן.