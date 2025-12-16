יום רביעי, 17.12.2025 שעה 00:07
חצי הרכב: שישה נציגים לפ.ס.ז' בנבחרת העונה

פיפ"א חילקה את פרסי סוף השנה שלה כשאלופת אירופה שלטה ביד רמה, כשאנריקה נבחר למאמן ודונארומה, שעזב, לשוער. שני נציגים לברצלונה, אחד לריאל

שחקני פאריס סן ז'רמן (רויטרס)
שחקני פאריס סן ז'רמן (רויטרס)

בעוד שבועיים תיגמר שנת 2025 ורגע לפני, פיפ”א מסכמת שנה עם הפרסים הגדולים. אחרי שכדור הזהב כבר חולק על ידי ה’פראנס פוטבול’ והגולדן בוי על ידי ה’טוטוספורט’, גם ארגון הכדורגל הבינלאומי לא נשאר מאחור כשהוא הכריז בין היתר על נבחרת העונה, שוער העונה, מאמן העונה וגם שער העונה, או בשמו השני, “הפושקאש”.

רגע לפני שהוכרז מי השחקן הטוב ביותר, הציגה פיפ”א את נבחרת העונה שלה, כשבאופן לא מפתיע, פאריס סן ז’רמן שזכתה בליגת האלופות ניצבת בראש הרשימה עם לא פחות משישה נציגים. ברצלונה אחריה עם שניים, כשליברפול, צ’לסי וריאל מדריד עם נציג אחד. מי שחסרה לה נציגות היא הפיינליסטית של ליגת האלופות, אינטר, שלא שלחה אף נציג.

הרכב העונה: ג’יאנלואיג’י דונארומה, אשרף חכימי, וויליאן פאצ’ו, וירג’יל ואן דייק, נונו מנדש, קול פאלמר, ג’וד בלינגהאם, ויטיניה, פדרי, לאמין ימאל ואוסמן דמבלה.

לואיס אנריקה. מאמן השנה של פיפ"א (IMAGO)לואיס אנריקה. מאמן השנה של פיפ"א (IMAGO)

לואיס אנריקה הצעיד את פאריס סן ז’רמן אל עבר העונה הטובה בהיסטוריה של המועדון מעיר האורות. את העבודה בליגה הוא עשה עם אליפות, אבל את הצעד קדימה הוא הצליח לעשות, יחד עם חניכיו, במסגרת ליגת האלופות, שם לראשונה אי פעם, זכתה הקבוצה הצרפתית במפעל הגדול ביותר ביבשת. בהובלתו, רשמה הקבוצה תצוגה בלתי נשכחת גם בגמר, עם 0:5 מהדהד על אינטר. עתה, הוא זכה בפרס מאמן העונה.

בנשים, אייטאנה בונאמטי, השחקנית של ברצלונה, זכתה בפעם השלישית ברצף בתור השחקנית הטובה בעולם. למרות שהקבוצה הקטלונית ונבחרת ספרד הפסידו בגמר ליגת האלופות והיורו בהתאמה, הקשרית הספרדית הובילה את הבלאוגרנה לטרבל בזירה המקומית.

ג’יאנלואיג’י דונארומה חווה עונה מוצלחת מאוד ברמה המקצועית, כשעשור לאחר שעלה לבכורה, מיצב את עצמו בגיל 26 כאחד השוערים הטובים בעולם והיה חלק אינטגרלי מהזכייה של פאריס סן ז’רמן בליגת האלופות. בקיץ, עבר למנצ’סטר סיטי, וכעת נבחר לשוער השנה של פיפ”א כשהקדים בין היתר את אליסון, טיבו קורטואה, דויד ראיה ואמיליאנו ‘דיבו’ מרטינס.

גג'נלואיג'י דונארומה שמח. שוער השנה (IMAGO)

מי שזכה בפרס הפושקאש היה שחקן הכנף הארגנטינאי של אינדפנדיינטה המקומית, ששלח מספרת אדירה מ-20 מטרים לרשת של אינדפנדיינטה אחרת, ריבאדביה. לקיצוני קוראים סנטיאגו מונטיאל, שהקדים במרוץ את דקלאן רייס ולאמין ימאל. מונטיאל הוא גם בן דודו של מגן נבחרת ארגנטינה, גונסאלו.

