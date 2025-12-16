פרננדש: יונייטד רצתה שאעזוב, זה יושב לי בראש

האם מנצ’סטר יונייטד באמת רצתה שברונו פרננדש יעזוב בקיץ האחרון? לפחות על פי השחקן, אלו פני הדברים. בשיחה עם הערוץ הפורטוגזי, Canal 11, סיפר קפטן יונייטד הכל על המרדף של אל-הילאל אחריו בקיץ וכיצד השפיעה על מצב רוחו העובדה שבשדים האדומים רצו שימשיך הלאה לתחנה הבאה בקריירה שלו.

פרננדש, שגילה כי שוחח עם כריסטיאנו רונאלדו על מעבר אפשרי לערב הסעודית, אמר: "מנצ'סטר יונייטד רצתה שאעזוב, יש לי את זה בראש".

ברונו המשיך וסיפר בגילוי לב: “אני חושב שלא היה להם את האומץ להתקדם עם זה כי רובן אמורים רצה אותי כאן, אבל מצד המועדון הרגשתי שאם אעזוב, זה לא יהיה כל כך נורא. כריסטיאנו יעץ לי, אבל ההחלטה הסופית תמיד הייתה בידי. החלטתי להישאר כי אני באמת אוהב את המועדון, אבל נאמנות לא זוכה להערכה רבה כמו שהייתה פעם”.

ברונו פרננדש (IMAGO)

הקשר שמזוהה כל כך עם אולד טראפורד, גילה כי עמד לעזוב לפני שנה, אך לא גילה לאן: “עמדתי לעזוב לפני עונה, אני לא אגיד לאיזו קבוצה, אבל אם המעבר היה קורה, הייתי זוכה בהרבה גביעים באותה עונה. יכולתי לעבור לערב הסעודית בחלון האחרון והייתי מרוויח הרבה יותר כסף”. בהמשך, ברונו הרחיב באותו הראיון.

אז למה החלטת להישאר?

“החלטתי להישאר, גם מסיבות משפחתיות, אבל בגלל שאני באמת אוהב את המועדון. גם השיחה עם המאמן (אמורים) גרמה לי להישאר. אבל, מצד המועדון, הרגשתי קצת כמו, 'אם אתה עוזב, זה לא כל כך נורא עבורנו'. זה קצת כואב לי. יותר משזה כואב, זה מעציב אותי כי אני שחקן שאין על מה לבקר אותו. אני תמיד זמין, אני תמיד משחק, לטוב או לרע. אני נותן את כל כולי".

יש סיכוי שתשחק יום אחד בערב הסעודית?

"אם יום אחד אצטרך לשחק בערב הסעודית, אשחק בערב הסעודית. אורח החיים שלי ישתנה, חייהם של ילדיי יהיו שטופי שמש, אחרי שש שנים במנצ'סטר עם קור וגשם, אשחק בליגה שמתפתחת, עם שחקנים בעלי שם”.

למה אתה חושב שביונייטד רצו שתעזוב?

“אולי כי זה הגיע לנקודה שבה עבורם הכסף חשוב יותר מכל דבר אחר. המועדון רצה שאלך, יש לי את זה בראש. אמרתי את זה למנהלים, אבל אני חושב שלא היה להם האומץ לקבל את ההחלטה הזו, כי המאמן רצה אותי. אם הייתי אומר שאני רוצה לעזוב, הם היו משחררים אותי. ההנהלה אמרה לי 'אנחנו לא נסרב, אבל ברור שאנחנו רוצים שתישאר במועדון. אם אתה רוצה ללכת, אנחנו לא נגיד שזו לא הצעה טובה עבורנו כי זה כסף עתק'”.

ברונו פרננדש (IMAGO)

כזכור אל-הילאל הגישה ליונייטד הצעה של כ-100 מיליון ליש"ט, שלא נדחתה. התנאים האישיים של פרננדש היו משני חיים, אפילו עבור שחקן שמרוויח קרוב ל-300,000 ליש"ט בשבוע. על פי הדיווחים, הוצע לפרננדש חוזה לשלוש שנים בשווי בסיסי של 700,000 ליש"ט לשבוע, כאשר שווי העסקה הפוטנציאלי היה 65 מיליון ליש"ט לעונה כולל דמי חתימה ובונוסים.

עוד נזכיר כי סוכנו של ברונו, מיגל פיניו, ניהל שיחות בריאד. פרננדש שוחח עם נשיא אל-הילאל ובסופו של דבר החליט להישאר במנצ’סטר. כאשר נשאל על ידי דיילי מייל ספורט באוקטובר האם מעבר עדיין אפשרי בסוף העונה, הוא הודה "אני לא יודע".

"אני לא חושב שהם היו ממש מרוצים ממני שדחיתי את ההצעה, כמובן. אני מקבל את זה, כי ההצעה הייתה טובה מאוד מבחינת שכר” סיכם הקשר המצטיין. "ראיתי הרבה אנשים מדברים על כך שכבר בעונה הבאה יש לי הסכם לעזוב. אם המועדון כבר עשה את ההסכם הזה, הוא לא נערך איתי. גם הסוכן שלי יודע איך אני עובד. אם הוא ירצה לדבר איתי, זה יהיה אחרי המונדיאל. כי עד אז, אני לא אדבר עם אף אחד”, סיים ברונו.