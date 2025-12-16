יום שלישי, 16.12.2025 שעה 15:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

מכה להפועל ת"א: טוריאל יושבת למשך חודש

אחרי שהכוכב נפצע בקרסול מול ק"ש, הוא ייעדר מול ריינה, אשדוד (גם בגביע), בית"ר, הפועל חיפה ואולי גם ב"ש. לויזו יחליפו, בוסקילה ישחק בצד שמאל

|
סתיו טוריאל (רועי כפיר)
סתיו טוריאל (רועי כפיר)

הפועל ת"א קיבלה היום (שלישי) חדשות רעות: כוכב הקבוצה, סתיו טוריאל, נפצע בקרסול במשחק האחרון נגד הפועל קריית שמונה והוא ייאלץ להיעדר בחודש הקרוב. לפיכך הוא ייעדר מול מכבי בני ריינה, מול מ.ס אשדוד (כולל בגביע), בית"ר ירושלים והפועל חיפה. ייתכן שיחזור למשחק מול הפועל ב"ש באמצע ינואר 2026.

טוריאל כבש ב-2:2 מול עירוני קריית שמונה את השער השני, אבל לאחר מכן הרגיש כאבים והוחלף בעקבות הפציעה. לאחר שעבר בדיקות, התבררה חומרת הפציעה המדויקת שלו.

מי שאמור למלא את מקומו של טוריאל הוא לויזוס לויזו, שישחק בפעם הראשונה בתפקידו המקורי כפי ששיחק באומוניה ניקוסיה. מור בוסקילה אמור לתפוס את מקומו של לויזו בכנף שמאל.

ברדה: ״עשו הכל כדי שנפסיד״

אחרי המכירה של רן בנימין וההיעדרויות של שאנדה סילבה ודורון ליידנר, הסגל של הפועל תל אביב מתקצר ועל כך יתנו את הטון בחלון ההעברות של ינואר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */