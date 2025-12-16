אוהדי בית"ר רכשו את כל הכרטיסים מול הפועל

אוהדי בית"ר ירושלים בטירוף ומסתערים כבר על הכרטיסים למשחק הבית הבא באצטדיון טדי – שייערך בכלל רק בתחילת 2026. יותר משבועיים לפני שהפועל ת"א תגיע לבירה, הצהובים שחורים הודיעו היום (שלישי) בצהריים כי כל הכרטיסים לאוהדי בית"ר אזלו.

מספר שעות אחרי המשחק מול בני סכנין אמש, נחטפו הכרטיסים ליציעים הדרומי והמערבי, המזרחי כולו מנויים. לכן בית"ר פתחה היום למכירה כרטיסים גם ליציע הצפון מערבי ובתוך שעתיים נמכרו כל הכרטיסים.

עד לרגע זה נמכרו כל 24 אלף כרטיסים שהוקצו לאוהדי בית"ר בלבד, כשבועיים לפני המשחק מול הפועל תל אביב (כולל מנויים, המכירה לאוהדי היריבה טרם נפתחה). מבית"ר נמסר: “לאחר אישור תוכניות אנו מקווים שיופשרו עוד מספר כרטיסים בתיאום מלא עם משטרת ישראל".

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

זו לא הפעם הראשונה שכל הכרטיסים לאוהדי בית"ר סולד אאוט באצטדיון טדי. זה קרה כבר מול מכבי חיפה, מ.ס אשדוד, הפועל ב"ש, מכבי נתניה ובדרבי מול הפועל ירושלים.

יצחקי: הגיע לנו לנצח

אמש אוהדי בית"ר ראו את עדי יונה כובש צמד שהשלים מהפך וסידר ניצחון 1:2 על סכנין לעיני אצטדיון כמעט מלא. אגב, עד המשחק מול הפועל ת"א, הקבוצה מהבירה תתארח אצל מכבי חיפה בליגת העל ואצל עירוני טבריה בגביע המדינה.