קיליאן אמבפה ניצח את פ.ס.ז' במאבק המשפטי

הדיון בתביעה של קיליאן אמבפה נגד פאריס סן ז’רמן התקיים וכעת ממתין להכרעה סופית. מועצת זכויות העבודה בצרפת קבעה כי על המועדון לשלם לשחקן סכום של 61 מיליון אירו, המהווים את היתרה מהשנה האחרונה בחוזהו לעונת 2023/24, לפני שעזב בקיץ לריאל מדריד בהעברה חופשית. עם זאת, לפ.ס.ז’ שמורה הזכות לערער על ההחלטה.

בפאריס טענו כי החלוץ הגיע להסכמה בעל פה עם נשיא המועדון נאסר אל חלאיפי לוותר על הסכום, בתמורה לחזרתו לקבוצה בקיץ 2023, ואף נתן את מילתו לתקשורת שלא ייגרם נזק לאף צד אם יעזוב בסיום העונה.

עורכי הדין של המועדון סבורים כי שחקן ריאל מדריד פעל בחוסר נאמנות, אולם הצוות המשפטי של אמבפה הדגיש לאורך כל ההליך כי לא ניתנה כל התחייבות כזו. עורך דינו אף טען ללחץ תקשורתי ופסיכולוגי שהופעל על השחקן בשל סירובו לחדש חוזה, וציין כי אין כל הסכם חתום בין הצדדים שמבטיח התחייבות מסוג זה.

הדיון שהתקיים בנובמבר האחרון רק חיזק את התביעות הכספיות הגבוהות משני הצדדים. פ.ס.ז’ דרשה סכום כולל של 440 מיליון אירו, בהם 60 מיליון כפיצוי נזקים ו-180 מיליון אירו, סכום רכישתו ממונאקו, על בסיס העיקרון המשפטי הצרפתי של “אובדן הזדמנות”.

מנגד, עורכי דינו של אמבפה דרשו מהמועדון 263 מיליון אירו, בין היתר על בסיס דרישה לסווג מחדש את חוזהו הזמני כחוזה קבוע. בלב המחלוקת עומדים שכר ובונוסים שלא שולמו לשחקן, כיום בריאל מדריד, בסיום חוזהו בקיץ 2024, בסכום כולל של 55 מיליון אירו.