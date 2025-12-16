דוידסון: לא אתן לשר גזען לפגוע בספורט הישראלי

עדיין אין פתרון לסוגיה סביב כוונת אלפי אוהדי הפועל תל אביב להגיע בשבת לבלומפילד למשחק מול מכבי בני ריינה עם חולצות מחאה נגד המשטרה, שממשיכה לטעון כי מדובר בהסתה ואינה מתכוונת לאפשר כניסה עם החולצות. סגן יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת המשנה לספורט, ח"כ סימון דוידסון, התייחס לנושא והצביע על אכיפה סלקטיבית, לאחר שבמשחק בטדי הונפו דגלי תנועת "כך" ללא תגובה, בעוד שאוהדי הפועל נמנעו מכניסה בשל חולצות מחאה. דוידסון הודיע כי בכוונתו להגיע בעצמו לבלומפילד עם החולצה כאות תמיכה בחופש הביטוי ובדמוקרטיה. בהמשך לפוסט הזה, סימון דוידסון עלה לדבר גם בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

לא ביקשו לעצור אותך או משהו?

”אי אפשר לעצור אותי, יש לי חסינות, אני גם אגיע לבלומפילד בשבת עם החולצה הזאת ואף אחד לא יעצור אותי. זה לא עניין של הפועל מכבי בית”ר, זה עניין של משטרה שמקבלת הוראות מלמעלה מהשר”.

אתה חושב שזה הוראות מבן גביר?

”בטוח במאה אחוז, במיליון אחוז, אתמול היו דגלים של כהנא אצל בית”ר, ראיתי צעיפים ירוקים עם כהנא חי אצל מכבי חיפה, אף אחד לא מדבר, המפלגה של כהנא מחוץ לחוק, אז לעצור אנשים מלהיכנס עם החולצה הזאת? אני גם לא אוהב את הקו שעשו על המשטרה, אבל על כהנא ומכבי זה בסדר, אני לא עושה את הצעדים האלה כי אני אוהד הפועל, ולא צריך להגיד את זה, אני אוהד כדורגל ואני לא אתן לשר גזען לפגוע בספורט הישראלי, וביום שבת הוא לא יוכל לעצור אלפים עם החולצה הזאת, אני בקשר עם המשטרה”.

סימון דוידסון (פרטי)

מה הם אמרו לך?

”הם יירדו מהעץ, כי בסוף זה לא יהיה אירוע טוב”.

היה פה הדובר של המשטרה שלא ייתנו לאף אחד שיש חולצה וחבל על הכסף.

”זה מתחיל מחולצות, ואז כניסה להופעה כזאת או אחרת עם חולצה שנגד מפלגה כזאת או אחרת, זה יעבור לבית ספר ואז מקומות אחרים, אנחנו לא צפון קוריאה, לא ברית מועצות, אנחנו מדינה דמוקרטית וכל אחד ילבש מה שהוא רוצה ויעשה מחאה על מה שהוא רוצה, אחרת אין מדינה, אם נוותר גם בזה אז נלך עוד צעד למדינת בן גביר, ולא רוצה לחיות שם”.

מה אמרו לך בדוברות המשטרה?

“דיברתי עם הדרגים הכי טובים, אני מושיט יד תמיד אליהם, אבל אם הם יבואו ויכרתו לי יד עם חופש הביטוי, אני לא אעצור”.

אוהדי הפועל תל אביב שרים "לא ישברו אותנו" (רועי כפיר)

הם יגידו איך חבר כנסת, שנגד אלימות בדר”כ וראינו שיש כתב אישום נגד הרבה אוהדים, איך הוא שם חולצת אולטראס הפועל?

”שאני בעד חופש הביטוי והדמוקרטיה, מה שקשור ל-24 העצורים אני בעד שייכנסו לכלא והעברתי את חוק האלימות כדי שייכנסו, לצערי זה לא יקרה כי הם בטח ישתחררו היום או מחר”.

היום.

”כן. אז האלימות במגרשים צריך להכניס אותם”.

הם טוענים גם במשטרה שיש אנשים שבאים ממשפחות שכולות של שוטרים שנפלו ב-7.10 ואומרים שזה כואב להם לראות את החולצה.

”אני לא אוהב את הקו על המשטרה. אבל מפה ולהגיד לאנשים לא להיכנס למגרשי כדורגל זה מוגזם. אתם אנשי תקשורת, אתם מבינים מה הולך בכנסת? מעבירים את חוק התקשורת וכולם שותקים פה, גם לכם יסתמו ויגידו לכם מה להגיד ומה לא להגיד”.

אסי בודק את החולצה שהוא לובש כדי שלא יעצרו אותו.

”אני נלחם בכנסת כדי שזה לא יקרה”.

אתה מצפה מעוד חברי כנסת ופנית אליהם?

”חמישה, שישה”.

מי?

”לא אגיד מי, אבל יש כמה, לא יודע מי יהיה עם החולצות אבל אני כן”.

יש להשיג את החולצות?

”לקח לי שבוע להשיג”.

כמה עולה חולצה כזאת?

”לדעתי 40 שקלים, אולי אני טועה”.

אנחנו כמובן גם נעלה אותך גם למחר על נושא אחר.

”גם על הכדוריד אני אעלה פעם נוספת את הצעת החוק שלי”.