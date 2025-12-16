יום שלישי, 16.12.2025 שעה 14:31
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"האווירה הייתה מדכאת, צריך למצוא פתרון"

אלי דריקס ב"שיחת היום": "לפטר את לאזטיץ'? בהנהלת מכבי ת"א לא אוהבים לקבל החלטות מהשרוול. יצאתי מאוכזב מאוד. העצה שלי - תהיה חכם ולא צודק"

|
יציעי בלומפילד ריקים (שחר גרוס)
יציעי בלומפילד ריקים (שחר גרוס)

מה יהיה עם מכבי ת”א? ז’רקו לאזטיץ’ לא הצליח להוציא את הצהובים מהמשבר גם אמש (שני) מול הפועל פ”ת, ורק שער של עידו שחר בדקה ה-96 מנע הפסד וקבע 2:2. מכבי ת”א עם ניצחון אחד בלבד בשמונת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות והפער מהמקום הראשון עומד כבר על שבע נקודות. מי שדיבר על מצבה של מכבי ת”א הוא האקס אלי דריקס, שהתראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

היית בתקופה עם לוני הרציקוביץ’ והקדשת הרבה זמן לבעיות עם הקהל, איך אתה רואה את זה?
”הייתי במשחק והאווירה הייתה מדכאת, הקהל יושב ולא מעודד, 9,000 או 10,000 אוהדים הגיעו וזו בעיה, צריך לתקן ולמצוא פתרונות, לא יודע מי צודק ומי לא, צריך למצוא פתרון כדי שהאחווה תחזור לבלומפילד כי בלי זה יהיה שלילי. היו שנים עם בעיות מקצועיות, והיו שנים שפתרו את העניינים”.

איך פותרים את זה?
”ההנהלה לא באה ונלחמת במכבי, בואו נשים את הדברים קודם כל, הייתה סיטואציה שבאו והפגינו בבית של לאזטיץ’ וירו אבוקות ותקפו אוטובוס, מכבי כמועדון זיהתה את האנשים שעשו את זה בפועל ונקטו כעונש כלפי האנשים האלו, לא כלפי כלל הקהל. אם יש סיטואציה של כאלה שעושים רע, אז צריך לטפל בהם, אי אפשר צריך לעשות הכללות”.

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

יש לך עצה למכבי איך לפתור את המשבר?
”מהניסיון שלי כשהייתי מנכ”ל מכבי עם לוני, מה שמנחה אותי זה בוא תהיה חכם ולא צודק. גם ההנהלה וגם אותם אנשים שמובילים את המחאה מול המועדון, צריך לחפש אולם, למצוא בעיות, לא לפגוע באגו של אחד של השני, צריך לפתור את הבעיה הזאת ולא ללכת עד הסוף”.

ומה דעתך מקצועית? לאזטיץ’ נראה אבוד שם?
”לא יודע אם נראה אבוד. יש גיבוי מצד ההנהלה, וגם אם הם אומרים שיש בעיה מקצועית אז הם לא אוהבים לקבל החלטות מהשרוול, לפטר מאמן וללכת לחפש מאמן. אם מכבי תבין שיש בעיה עם המאמן אז יחפשו פתרון בסוף העונה, אין מקרה קיצון, צריך פתרון פשוט עם הכל, עם הקהל, עם המועדון, מקצועי. המשחק אתמול נגד קבוצה שלא תוקפת בכלל, ובדר”כ ב-80 אחוז מכבי מחזיקה בכדור, צריך שני בלמים רוצחים כאלה שימצאו פתרונות, וזה לא קורה. התקפה וחצי מתפרצת עושים מול מכבי שני גולים”.

ההגנה הייתה הבעיה, הייטור עם טעויות, ההגנה מתפרקת. בהתחלה ספגו רק ארבעה שערים ואז ספגו 12 שערים בנובמבר וככה המשיכו. ניצחו רק משחק אחד, יש משבר מקצועי.
”יש. גם קו ההגנה, לא צריך יותר מדי שחקנים, שני שחקנים, שישמרו על שחקן וחצי שיוצאים להתקפה ומכבי אתמול ישבה על השער ותקפה, אבל אין יצירתיות”.

לאזטיץ' (שחר גרוס)

איך אתה פותר את העניין המקצועי? מה היית עושה?
”מכבי נקלעה אתמול לסיטואציה שהיא חטפה גולים, לטעמי החילופים - לצורך העניין יחזקאל במקום דוידה, זה להחליף שחקן בשחקן על אותה עמדה, יכול להיות שאני הייתי מוותר על אחד האחוריים שמשחק 50-50, מול קבוצה עם שחקן וחצי בהתקפה זה לא הפתרון”.

גם ההגנה נראית נורא, לא יכולה לקבל כאלה גולים.
”נכון, אני בטוח שמכבי ערה לכך, גם מנספורד, גם האנשים שמטפלים, לאזטיץ’ וכו’”.

אתה יצאת מאוכזב.
”מאוד מאוכזב. מהאווירה בעיקר, קורה שקבוצה נקלעת לתקופות לא טובות, מאבק האליפות לא הסתיים”.

לאזטיץ': יהיה קשה לקחת אליפות בלי אוהדים

זה החזיר אותך לתקופות שהיית מנכ”ל?
”כן, החזיר אותי לתקופות שעושה אווירה לא טובה בלב וחבל, צריך למצוא לזה פתרונות. אני בטוח שההנהלה של מכבי ערה וקשובה ומבינה את הסיטואציה, ואני בטוח שתמצא פתרונות”.

