אבי נמני: בלי הקהל מכבי תל אביב לא תצליח

מכבי ת”א לא מצליחה לצאת מהמשבר. הצהובים עם ניצחון אחד בלבד בשמונת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות וגם מול הפועל פ”ת הם מעדו אמש (שני) באצטדיון בלומפילד כשחילצו 2:2 בדקה ה-96 משער של עידו שחר. הפער מהפועל ב”ש עומד כבר על שבע נקודות וגם בית”ר ירושלים מעל מכבי ת”א. כוכב העבר ופרשן ONE, אבי נמני, דיבר על המשבר בצהוב בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

נראה לי שלאזטיץ’ לא כל כך מרוצה מכל העניין סביבו.

”צריך לקחת בחשבון, הצלחה של קבוצה זה בסוף תלוי בכל הלך הרוח סביב המועדון. אם רוצים להתעלם מהמשבר סביב הקהל, בסוף הגיעו 9 אלף אוהדים של מכבי תל אביב”.

זה כמו בתקופה שהיה את המשבר אצל לוני הרציקוביץ, גם לאזטיץ’ אומר בעצמו שקשה לו בלי הקהל.

”לכן אני אומר שיש משבר גדול מאוד עם הקהל, ואם לא יפתרו אותו אז מכבי תלך עוד צעד אחורה ועוד צעד אחורה וזו תהיה בעיה גדולה. אם לא ייפתרו המשבר עם הקהל, לא יהיה טוב. צריך את הדחיפה, השחקנים צריכים את התמיכה הזאת ושייתנו להם את זה, כרגע זה לא קורה וזה רק הולך ומחמיר”.

אבי נמני (חגי מיכאלי)

אם לא היה את המשבר עם הקהל והאיומים על לאזטיץ’, הוא כבר לא היה מאמן לדעתך?

”אני חושב שהוא לא היה, מסכים איתך. אם לא פצצות התאורה אז הוא לא היה מאמן מכבי, ואם הוא מאמין שהוא יכול להוציא את מכבי מזה אז הוא צריך להתעסק רק במכבי, זה מקרה חמור מה שקרה וצריך לטפל בחומרה, אבל לא צריך להתעסק בזה, כמובן שצריך לטפל בחבר’ה שעשו את זה. אבל מכבי לא יכולה לבוא ולחנך את הקהל, באים ומחנכים קהל שהוא בעייתי, למכבי יש קהל נפלא ואי אפשר להכתים את הקהל הזה בגלל ארבעה שעשו את אותו מקרה חמור. מכבי צריכה להשיג את זה בשביל הקהל, בשביל רצון טוב משני הצדדים, וכשככל עובר הזמן, בסוף מכבי נפגעת. הקבוצה על כר הדשא נפגעת, השלכה ישירה ומהירה”.

אתה היית בטוח שלאזטיץ’ יוביל את מכבי ויוציא אותם מהתקופה, ואז מתעקש על הייטור, מה הוא רואה שאנחנו לא?

”לאזטיץ’ של החודשיים האחרונים מזכיר את תחילת עונה שעברה, טעויות, התנהלות לא נכונה בהרכב, מערך, בזמן משחק, צריך לשנות והוא לא משנה והוא חזר לאותו סטטוס, הוא צריך לקחת את עצמו בידיים ואם הוא מאמין שהוא מסוגל לקחת את מכבי אז הוא צריך להתנהג בהתאם, כמו בסוף עונה שעברה או כמו בתחילת העונה של עכשיו”.

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

לאזטיץ’ נראה כמי שאיבד את הדרך ולא יודע איפה הוא נמצא.

”הוא צריך לשים מאחוריו את המקרה. הקהל לא אוהב אותו, אי אפשר לשנות”.

הוא גם לא יאהב.

”יכול להיות שלא, לא יודע, כרגע מכבי צריכה לחזור למסלול, הם לא שם”.

גולדהאר צריך להפריד בין הקהל ללאזטיץ’ לבין ההיבט המקצועי וצריך להיפרד ממנו.

”שבע נקודות זה פער גדול, אפשר למחוק, אבל זה פער גדול וגם אם מכבי הייתה נראית טוב הייתי אומר משהו אחר. אבל מכבי הולכת בדרך לא נכונה, אם לא תתחזק בינואר אז אפשר להגיע למצב לא טוב, הנהלת מכבי ובעלי מכבי אני אומר שצריך לפתור את המשבר עם הקהל, הקבוצה לא יכולה להצליח ללא קהל, נקודה”.

נראה שיש אווירת ייאוש בקהל של מכבי, כולם מבינים שכלום לא ייצא כלום מהעונה הזאת כל עוד לאזטיץ’ על הקווים.

”להיכנע בשלב כזה ולהתייאש, זו טעות”.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

אבל אתה לא רואה התקדמות והוא ממשיך ככה.

”מסכים מצד אחד אבל אי אפשר להרים ידיים, גם ברגעים קשים צריך לדעת להתרומם. גדולה של מועדון זה לדעת”.

אם לא שחר שכובש אתמול ומציל, לדעתי הסיפור של לאזטיץ’ היה גמור.

”לא חושב שמישהו מציל מישהו, יש פה עניין עם הקהל וצריך לפתור את זה ואז הפלונטר המקצועי ייפתר”.

אין היררכיה אפילו מי בועט את הפנדלים.

”אני רואה זאת בחומרה רבה, אפשר להחמיץ פנדל, אבל להפיל על סייד אבו פרחי את הבעיטה זו טעות”.

למה לא לתת לעידו שחר?

”היו מספיק שחקנים בכירים שהיו יכולים לקחת את האחריות”.

עידו שחר (שחר גרוס)

ראינו את אבו פרחי שיעשה עוד הרבה שערים ואני לא מאשים אותו, אבל ראיתי את הלחץ שלו ואמרתי לאורן קדוש שהוא לא מבקיע, היה את כל הסימנים, זה גם רגע משמעותי וזה הזמן של המאמן להגיב. אם הוא היה כובש זה היה תיקו ולך תדע איך נגמר. לאן זה הולך ומתי שעון החול יתהפך ללאזטיץ’ ויגידו די? אם בכלל?

”מבחינה מקצועית יש ניצנים של חוסר אמון, לא יעזור שום דבר, בטח בין הקהל ללאזטיץ’. אני שוב אגיד, המשמעות של הקהל היא קריטית”.

אתה צודק לגמרי.

”הצד המקצועי הוא חשוב ואי אפשר להתעלם מזה, אבל כל עוד הנהלת מכבי לא מבינה את חומרת המצב עם הקהל, 9 אלף אוהדים, מתי היה דבר כזה? משבר שלא צריך לברוח ממנו, צריך לטפל בו ולפתור אותו. לפעמים יש קהל שעושה בעיות וצריך להילחם בו, פה זו לא הסיטואציה, הקהל הזה תומך ברגעים הכי קשים וצריך להעריך אותו, לא צריך לחנך אותו כשלא צריך”.

מדברים כמובן על רוב הקהל ולא הקומץ שעשה מה שעשה. הקהל באופן כללי.

”כמובן”.