יום שלישי, 16.12.2025 שעה 23:28
שונות  >> הווינרים של השנה

"המטרה - לשאת את הדגל בטקס הפתיחה ב-LA"

פרויקט ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של 2025. איאד שלבי זכה ב-3 מדליות באליפות העולם בשנה הקשה בחייו. ביננסון: "עבורי - הגיבור הכי גדול"

|
איאד שלבי (אסנת פליס דואר)
איאד שלבי (אסנת פליס דואר)

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים, עד חודש אוקטובר האחרון החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מידי פעם בזכות אותם הספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה. השחיין הפראלימפי איאד שלבי מקבל את הכבוד.   

אחרי השנה הקשה בחייו בה איבד את אביו, יוסוף שהיה המלווה שלו לאורך כל הקריירה, שלבי חווה משבר עמוק וחזר להתאמן רק לאחרונה ולמרות זאת הצליח לזכות באליפות העולם בסינגפור בשלוש מדליות בשלושה צבעים, ארד, כסף וזהב. שלבי כבר היה רגל וחצי מחוץ למים. כשהוא חושב ברצינות רבה לפרוש ולעזוב את השחייה שהייתה המפלט שלו בכל החיים. הוא לא הצליח להתאושש ממות אביו שהיה המלווה שלו בכל תחרות , איש סודו והבן אדם הקרוב לו ביותר בחיים. אלא שדווקא אז בתמיכת הוועד הפראלימפי, והמאמן יעקב ביננסון שלא ויתרו עליו, הצליח שלבי להתאושש ולחזור אל הדבר שהוא הכי אוהב בעולם, לשחות. 

אם תשאלו כל אחד מצוות נבחרת השחייה ומהשחיינים עצמם, מסמר הנבחרות הוא שלבי, למרות שהיא חרש ואילם, ועדיין משהו בכריזמה שלו, בעיניים גורם לו להיות המסמר בכל חדר שהוא נכנס אליו. זמן קצר לפני אליפות העולם, הצליח שלבי לאסוף את עצמו ולחזור להתאמן. מהאליפות עצמה הוא חזר עם 3 מדליות, ארד, כסף וזהב. 

יעקב ביננסון בטוקיו (קרן איזיקסון)יעקב ביננסון בטוקיו (קרן איזיקסון)

המאמן הלאומי של נבחרת השחייה יעקב ביננסון אמר: “חודש לפני שיוסוף נפטר הייתה לי ולו שיחה והוא אמר לי לעשות הכל כדי שאיאד ישחה, כי זה הדבר היחיד שיש לו. הייתה סכנה ממש לבריאות שלו, הוא הפסיק לשחות והיה בדיכאון, מצאנו לו מלווה שיתחיל לטפל בו ולהיות הרגליים והידיים שלו. היינו צריכים ללמד אותו לשחות כמעט מחדש. זה היה צעד אחרי צעד, מתי שהוא חזר לעצמו אבא שלו נפטר וזאת הייתה מכה נוספת. אנחנו ב-12 לאוגוסט טסנו למחנה אימון שהמטרה הייתה להוציא אותו מעצבות. אחרי מחנה האימון טסנו לסינגפור, הוא לא היה סגור על זה שהוא יטוס, מתי שהגענו לאליפות העולם ראיתי במקצה הראשון שהוא תפס את עצמו, במקצה השני הוא היה במקום שני ובמקצה החזק שלו אז ראיתי את המבט וידעתי שזה מה שהוא רוצה”. 

ביננסון המשיך: “גם עכשיו אנחנו מחפשים מלווה בשבילו אחרי שהמלווה שלו עזב. החלום שלי והמטרה שאיאד שלבי יישא את הדגל בטקס הפתיחה בלוס אנג׳לס המשחקים הפראלימפיים. אמרתי לו את זה הוא אחד מהספורטאים הוותיקים בנבחרת, הוא דמות, בן אדם אילם, חירש שאיבד את אבא שלו, הכי יקר שלו. בשבילי הוא גיבור הכי גדול של השנה כי למרות הכל, ולמרות שהיה קשור לאבא שלו, והייתה לו שנה קשה, דרך החזרה שלו זה היה משהו שאני יכול להגיד שהלוואי וכל הספורטאים יעשו קאמבק כמוהו. חשוב לי לציין שני אנשים שעזרו לי מאוד בדרך: מוץ מטלון, יו״ר הועד שהסכים לקדם אותו ועזר לנו מאוד, והילה אורית דה קסטרו שהייתה שותפה לדרך שלי״. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראל כדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */